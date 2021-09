W Jaworznie testowano system autonomicznego autobusu. Pojazd poruszał się po zajezdni PKM Jaworzno. To przyszłość transportu publicznego?

- Obecnie testujemy wyłącznie kwestie związaną z uczeniem maszynowym (w tym deep learning), sieciami neuronowymi, sztuczną inteligencją, stałą optymalizacją algorytmów. To nie jest dokładny model, który nas interesuje i jest nam potrzebny w takiej postaci. To bardziej testowe „opakowanie” (hardware) dla bardzo złożonego oprogramowania. I to oprogramowanie jest nam potrzebne. Rdzeń testów. Pojazd uczy się u nas, by w przyszłości: sam przyjechał, sam się zakolejkował, sam sprawdził swoje parametry, sam się naładował i przygotował do kursu. W PKM Jaworzno nie szukamy pojazdu, który będzie wymagał dodatkowej obsługi. 100 proc. bezpieczna autonomia, big data w komunikacji, zintegrowane sieci połączeń w smart city – to nasze długoterminowe priorytety w Jaworznie - wyjaśnia Maciej Zaremba, rzecznik prasowy PKM Jaworzno.

- Chcielibyśmy ten system wdrożyć do naszego nowego pojazdu, który aktualnie konstruujemy i będzie on dostępny w przyszłym roku - powiedział Michał Polończyk z Autonomus System. Jest to spółka, która zakupiła pojazd jako narzędzie do prowadzenia testów i badań.

PKM Jaworzno stale szuka nowych rozwiązań, by komfort podróży pasażerów był jak największy. W 2022 do Jaworzna przyjadą kolejne autobusy elektryczne, będzie ich sześć. Dodatkowo, do użytku oddana zostanie też m.in. ładowarka dla autobusów przy dworcu w Szczakowej. W sumie PKM Jaworzno będzie posiadać 50 elektryków, co stanowić będzie ok. 70 proc. ich taboru. Niedawno linie PKM Jaworzno zostały dołączone do Google Maps i możemy sprawdzić tam rzeczywisty czas przyjazdu autobusu, który od lat dostępny jest także na stronie www.jaworzno.kiedyprzyjedzie.pl

- Zmierzamy do stworzenia całkowicie nowej platformy do zarządzania takim pojazdem, jak również całkowicie nową konstrukcją takiego pojazdu. Chcemy, żeby transport, który mi organizujemy, był coraz nowocześniejszy i coraz sprawniejszy, a jednocześnie coraz bardziej wydajny. Chcemy ciągle poszukiwać nowych rozwiązań, które będą prowadzić do tego, żeby jak najmniejszym kosztem jak najsprawniej przewieźć jak największą liczbę osób - mówił Zbigniew Nosal, prezes PKM Jaworzno.