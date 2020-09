Tygodniowy przegląd prasy (Jaworzno, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Jaworzna

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jaworzna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Jaworzno od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię". 📢 Tabletki na zmianę płci. Którą wybierzesz ty MEMY. Gigantyczna wtopa RPD o edukatorach seksualnych. Mikołaj Pawlak pod ostrzałem internautów Tabletka na zmianę płci w rękach edukatorów seksualnych - to wizja, którą nakreślił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na antenie TVN24. Pawlak mówił, że w Poznaniu zdarzały się sytuacje, gdy edukatorzy seksualni podawali dzieciom środki farmakologiczne w celu zmiany płci. Po słowach Pawlaka w internecie rozpętała się burza, a internauci stworzyli memy o tabletkach na zmianę płci. Obejrzyj je w galerii.

📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek. 📢 Jaworznianie znowu sprzątali Tatry. Akcja Czyste Tatry 2020 Wolontariusze sprzątali ponownie góry w ramach akcji Czyste Tatry 2020. Wśród nich nie zabrakło jaworznian, którzy co roku dbają o środowisko w Tatrach i z chęcią przyłączają się do akcji. W ciągu jednego dnia zebrano prawie 470 kg śmieci.

📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię".

📢 Koronawirus w Jaworznie. Dyrektor PUP jest zakażony. Prezydent Silbert na izolacji domowej Koronawirus w Jaworznie. Potwierdzono zakażenie się wirusem u Łukasza Curyło, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Na izolacji przebywa obecnie także prezydent Paweł Silbert, który miał kontakt z zakażonym. Osoby, które miały służbowy kontakt z dyrektorem PUP również przebywają na izolacji. 📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja. 📢 Kierunek Rynek w Jaworznie. Ostatnia odsłon akcji już za nami. Czekały nas zabawy teatralne ZDJĘCIA Na rynku w Jaworznie odbyła się ostatnia impreza z cyklu Kierunek Rynek. Czwarta odsłona wydarzenia przemieniła rynek w teatralną scenę. Z akcji ucieszyli się szczególnie najmłodsi mieszkańcy Jaworzna. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Jaworznie powstaje farma fotowoltaiczna. To pierwsza elektrownia powstająca w ramach programu Tauron PV Tauron buduje farmę fotowoltaiczną w Jaworznie. Prace na placu budowy już ruszyły. Farma powstaje w ramach nowego programu Tauron PV. Energia z inwestycji ma zostać dostarczona już w 2021 roku. Na działce ma stanąć ponad 12 tysięcy paneli fotowoltaicznych.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego na archiwalnych zdjęciach. Oto tradycje związane z pierwszym dniem szkoły Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego - choć nie zawsze tak było. Jak dawniej wyglądały uroczystości związane z początkiem nauki? Pochody ze sztandarami, nabożeństwa, ślubowania czy pasowanie na ucznia - wszystko to zobaczycie na archiwalnych zdjęciach w galerii. 📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim do 5 września. Pełny wykaz miast. Gdzie nie będzie prądu? Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych śląskich miastach (1-5 wrzesień). Na liście m.in. Katowice, Bytom, Sosnowiec. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Wystarczy kliknąć w galerię.

📢 Burze w woj. śląskim. Powalone i połamane drzewa, liczne podtopienia Ostatnia noc nie należała do najspokojniejszych w wielu regionach naszego regionu. Silny wiatr oraz burze, które przeszły nad całym województwem śląskim pozostawiły po sobie przede wszystkim połamane drzewa i podtopienia domów. Strażacy interweniowali łącznie 89 razy – najwięcej w powiecie zawierciańskim. 📢 Urokliwy taras w centrum Jaworzna został nazwany. Od teraz jest skwerem im. kpt. Stanisława Nowakowskiego Nowy skwer, który znajduje się na dachu parkingu MCIT w centrum Jaworzna nie jest już bezimienny. Radni przegłosowali dla niego nazwę na sierpniowej sesji Rady Miasta. Nowy skwer uczci pamięć jaworznianina kapitana Stanisława Nowakowskiego. 📢 Remont ulicy Grunwaldzkiej w Jaworznie. Mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia w centrum W Jaworznie zostanie wyremontowany kolejny odcinek ulicy Grunwaldzkiej. Mieszkańcy będą musieli liczyć się z różnymi utrudnieniami, bo prace mają potrwać aż do sierpnia 2021 roku. Wyremontowany odcinek będzie bezpieczniejszy dla pieszych oraz rowerzystów.

📢 Przedszkole Miejskie nr 24 w Jaworznie już gotowe. Nowoczesna placówka w osiedlu Łubowiec czeka już na dzieci Zakończono już prace nad nowoczesnym przedszkole w Jaworznie. Już od września w osiedlu Łubowiec dzieci będą mogły uczyć się bawić w Przedszkolu Miejskim nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. Obiekt został dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i posiada nowoczesną technologię. 📢 Propozycje na weekend: 10 najpiękniejszych polskich starówek. Która Was najbardziej zachwyca? Przedstawiamy subiektywny ranking najpiękniejszych polskich starówek. Choć ciężko zdecydować, która z nich zasługuje na miano najbardziej urodziwej, na pewno każdą z nich warto choć raz odwiedzić. Jeśli nie wiecie, gdzie wybrać się na weekend - oto kilka inspiracji. Zgadzacie się z naszym wyborem?

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?