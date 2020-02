Te piękne pary zachwyciły na studniówkach uczniów z Jaworzna. Zobaczcie na zdjęciach ich cudowne kreacje i jak dobrze się bawili

Najpiękniejsze pary studniówkowe z Jaworzna

Bal studniówkowy to okazja, żeby zabłyszczeć przed swoimi znajomymi z klasy pokazując się w pięknej sukience bądź garniturze. To także okazja do fantastycznej zabawy, której długo się nie zapomni. Nic więc dziwnego, że większość maturzystów wyczekuje tej wyjątkowej nocy z niecierpliwością.

Studniówka to noc, podczas której zapomina się o nauce. Maturzyści najczęściej odrzucają wszystkie sprawy ze swoich głów i bawią się najlepiej jak potrafią. Maturzyści bawią się na studniówkach zazwyczaj w ciągu dwóch miesięcy: w styczniu i w lutym. Pierwsze imprezy w województwie śląskim zaczęły się kilka dni po Sylwestrze i Nowym Roku. Przed nami jeszcze kolejne bale studniówkowe, które odbywać się będą do końca lutego.

Staramy się odwiedzać klasy maturalne podczas ich wyjątkowych balów studniówkowych. Robimy zdjęcia, dzięki którym uczniowie i ich partnerki oraz partnerzy będą mogły mieć pamiątkę na przyszłość.