Tak wyglądała autostrada A4 blisko 20 lat temu [ZDJĘCIA]. Ta budowa była wydarzeniem dekady! [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Tak wyglądała budowa autostrady A4

Historia tego traktu sięga bardzo głęboko. Nie dokładnie tędy, co autostrada, ale przecież z Wrocławia do Krakowa przebiegał jeden z najważniejszych średniowiecznych szlaków na ziemiach polskich. Trasę autostrady, która prowadziła z Berlina do Bytomia wytyczono jednak dopiero w czasach III Rzeszy. Budowa rozpoczęła się w latach trzydziestych a w 1936 roku oddano do użytku odcinki z Krzywej do Bielan Wrocławskich i z Gliwic do Bytomia. Rok później kierowcy korzystać mogli z Golnic do Krzywej.

Do 1939 roku władze niemieckie kierowały na budowę autostrady głównie bezrobotnych. Gdy wybuchła wojna, rolę tę przejęli przymusowi robotnicy i więźniowie. Wzdłuż trasy budowanej autostrady zorganizowano kilkanaście obozów pracy przymusowej. Według stanu na rok 1945 roku gotowe były dodatkowo odcinku z Bielan Wrocławskich do Owczarów koło Brzegu, a także z Nogawczyc koło Strzelec Opolskich do Gliwic. Łączącego je odcinka Owczary-Nogawczyce nie udało się ukończyć, ale prace się rozpoczęły.