Studniówka 2020 Jaworzno: Maturzyści z I LO w Jaworznie bawili się w Marysin Dworze [ZDJĘCIA]

Studniówka I LO w Jaworznie

Cały czas trwa karnawał, a w jego trakcie odbywa się wiele imprez, w tym studniówki. Wielu maturzystów nie może doczekać się tej wyjątkowej nocy. Choć wielu uczniów organizuje swoje bale studniówkowe w styczniu, są również szkoły, które zdecydowały, że będą bawić się w lutym.

Tak było w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie. Uczniowie tej szkoły zorganizowali swoją imprezę studniówką 8 lutego. W roku szkolnym 2019/2020 w I LO w Jaworznie do matury ma podejść 110 uczniów, którzy uczą się w czterech klasach.

Zabawa studniówkowa odbyła się w restauracji Marysin Dwór w Katowicach. Podczas imprezy uczniowie mogli zapomnieć o nauce i o tym, co czeka ich w maju. To była okazja, by wyszaleć się w gronie najbliższych znajomych. Ten dzień zapamiętają do końca życia.