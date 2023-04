Śląscy motocykliści wkraczają w sezon! Zobacz zdjęcia z Rajdu Kobiet w Jaworznie

Pan Dariusz dopowiada kwestię o różnicy jazdy samochodem i motocyklem.

- Pasji do motocykli nie da się wytłumaczyć. Tego nie da się wyrazić, z tym trzeba się urodzić. Samochodem jeździ się do pracy, załatwia rzeczy zawodowe. Podróż motocyklem to swoboda, odpoczynek i niesamowity relaks. Można jechać nawet bez celu przed siebie i czuć ten powiew wiatru, to niezwykłe poczucie, nie do opisania. Ono bardzo wciąga - opisuje Dariusz.