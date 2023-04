Śląscy kibice zapełnili jaworznicką halę na Gali Babilon MMA 35! Czerwony Smok obronił mistrzowski pas

W jaworznickiej hali mocno dopingowano bohatera śląskich kibiców

Obrońca pasa mistrzowskiego zwyciężył przez nokaut w II rundzie

W walce wieczoru Piotr Wawrzyniak znokautował Adriana Błeszyńskiego w drugiej rundzie. Tym samym Wawrzyniak obronił pas mistrzowski w kategorii średniej. To była druga potyczka poznaniaka i bohatera śląskich kibiców. Wawrzyniak i Błeszyński stanęli naprzeciw siebie dwa lata temu na Babilon MMA w Warszawie, gdzie Wawrzyniak pokonał Błeszyńskiego. Mistrz wagi średniej Piotr Wawrzyniak w pierwszej obronie tytułu ponownie zdominował miejscowego bohatera Adriana Błeszyńskiego. Obrońca pasa mistrzowskiego z klubu Czerwony Smok Poznań - Piotr Wawrzyniak zwyciężył w 4 minucie 30 sekundzie II rundy walki zakontraktowanej na 5 rund x 5 minut, poprzez nokaut. Od początku rundy Wawrzyniak stawiał warunki w klatce. Kilka razy obalił przeciwnika. Wydawało się, że Błeszyński będzie w stanie wytrzymać do końca, mimo to mistrz wyprowadził dwa bardzo mocne ciosy, które znokautowały przeciwnika.

Emocje wokół decydującego ciosu. Liczono na dłuższe widowisko w klatce

Kibice ze Śląska nie zawiedli

Chcą otwierać drzwi do wielkich karier

Jeszcze przed galą organizator i promotor wydarzenia, Tomasz Babiloński podkreślał, że istniejące od 5 lat Babilon MMA chce być siłą numer 2 w Polsce, jeśli chodzi o MMA. Do tej pory zorganizowano 35 gali transmitowanych w telewizji Polsat. Organizatorzy stawiają na regularność i odważny matchmaking. Fani imprezy chwalą sobie to, że można oglądać wyrównane sportowe zestawienia. Babiloński akcentował, że na zawodach często trafiają się prawdziwe perełki, które otrzymują szansę pokazania się szerszej publiczności i wybicia do największych światowych organizacji jak UFC, KSW, Oktagon, Ares. Babilon MMA chce otwierać zawodnikom drzwi do wielkich karier i dawać kibicom wielkie sportowe emocje transmitowane na największych kanałach TV

Karta walk na gali w Jaworznie

Walka wieczoru (o mistrzowski pas):

5 x 5 min – 84 kg: Piotr Wawrzyniak (10-5) vs Adrian "Ares" Błeszyński (10-5-1)

Walki zawodowe:

3 x 5 min – 70 kg: Filip Lamparski (6-2) vs Kamil "Krzok" Krzewina (3-1)

3 x 5 min – 70 kg: Mateusz Makarowski (8-5-1) vs Bartosz Zawadzki (6-2)

3 x 5 min – 84 kg: Adrian Dudek (5-2) vs Michał "Zając" Balcerczak (3-3)

3 x 5 min – 66 kg: Szymon Rakowicz (4-2) vs Szymon Biłas (2-0)

3 x 5 min – 77 kg: Krystian Szczęsny (2-1) vs Mateusz Pudło (3-1)

3 x 5 min – 120 kg: Paweł Oleszczuk (1-0) vs Patryk Świtoń (0-2)

Walki semi-pro:

3 x 3 min – 77 kg: Mateusz Wieczorek vs Martin Labryga

3 x 5 min – 84 kg: Yehor Oliynyk vs Piotr Łęcki