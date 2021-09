Seniorzy znów opanują Jaworzno. MCKiS zapowiedział powrót Tygodnia Seniora. Przygotowano wiele wydarzeń

Tydzień Seniora znowu w Jaworznie

Seniorzy z Jaworzna znów otrzymają klucze do miasta. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w Jaworznie odbędzie się Tydzień Seniora. To cykl różnych wydarzeń, które gromadzą i aktywizują najstarszych mieszkańców miasta. Co roku MCKiS i inne jednostki miejskie przygotowują ciekawe propozycje dla jaworznian. Tak też będzie i w tym roku.

Tydzień Seniora rozpocznie się w piątek 24 września. Inauguracja cyklu odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 80 (centrum) o godz. 17. Wtedy też dla mieszkańców wystąpi Stefan Terrazzino. Wejściówki na wydarzenie dostępne są w hali MCKiS. W sobotę powróci kawiarenka seniora. Tym razem nie będzie mieściła się na rynku, ale na plantach przy Galerii Galena. Tam też odbędą się różne występy artystyczne w godzinach 15-18. Aby wejść do kawiarenki trzeba będzie mieć ze sobą zaproszenie, te będą rozdawane w trakcie imprezy.