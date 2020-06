Seniorze uważaj! Oszuści nie śpią i wyłudzają pieniądze

Oszust podający się za prokuratora dowiedział się, ile pieniędzy mają seniorzy i kazał im spakować gotówkę, telefon zostawić w trybie głośnomówiącym i zalecił starszemu mężczyźnie, by udał się do kancelarii adwokackiej w centrum miasta . Tam miał spotkać się z prawnikiem.

Niedawno doszło do kolejnego oszustwa w Jaworznie. Do mieszkania jaworznian zadzwoniła osoba, która podawała się za prokuratora. 78-letni mieszkaniec Jaworzna usłyszał, że córka spowodowała wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i potrzebne są pieniądze na szybkie załatwienie sprawy.

Jak informują policjanci, po pieniądze od zdesperowanych seniorów przychodzili tzw. kurierzy, którzy z kolei przekazywali pieniądze innemu członkowi grupy. Gdy przestępcy uzbierali większą kwotę, wymieniali pieniądze na obcą walutę i wywozili za granicę, gdzie trafiały one do rąk kolejnego członka szajki. Oszuści działali nie tylko w województwie śląskim, ale także na terenie województwa opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Jak informują policjanci, sprawa jest rozwojowa i nie wykluczone są kolejne zatrzymania. Policjanci docierają też wciąż do osób, które padły ofiarami oszustw.

Nie ufajmy, reagujmy na dziwne sytuacje

Najważniejszą zasadą jaką możemy się kierować to brak zaufania do głosu w słuchawce. Upewniajmy się, że sprawa może dotyczyć osoby nam bliskiej, a przede wszystkim zgłaszajmy takie telefony na policję.

- Zwracamy się do naszych mieszkańców z apelem o szczególną ostrożność. Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje - mówią policjanci z Jaworzna.