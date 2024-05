Ścieżki rowerowe do 8 km od Jaworzna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 maja?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Jaworzna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 8 km od Jaworzna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Jaworzna proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Jaworzna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Jaworzna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w Jaworznie ma być 21°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 maja w Jaworznie ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 56%. 🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno - Wilcze Doły Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 707 m

Suma zjazdów: 712 m Rowerzystom z Jaworzna trasę poleca AlterSpider Teren zwyczajowo nazywany Wilcze Doły położony jest wzdłuż potoku Wójtowianka na zachód od osiedla Sikornik w Gliwicach. Na starych poniemieckich mapach nazwa potoku brzmi Doa. Źródło strumyka zaczyna się na terenach poligonu wojskowego, płynie on w naturalnej niecce wijąc się miedzy pagórkowatym terenem z polami uprawnymi. W pobliżu osiedla Sikornik strumyk przepływa przez małą kaskadę (N 50°16"44", E 18°38"57") i zakręca w pobliżu ogródków działkowych “Ptasi Raj”, kierując się dalej tuż za blokami osiedla w kierunku Teatru Muzycznego, gdzie wpada do skanalizowanego potoku Ostropka. Ze względu na swe urokliwe położenie oraz wiele malowniczych zakątków teren ten od dawna był ulubionym miejscem spacerowym i rekreacyjnym dla okolicznych mieszkańców. W latach 1907 do lat 50-tych XX wieku znajdowało się tu najpopularniejsze miejskie kąpielisko, po którym do dzisiaj zostały jedynie fragmenty wybrukowanych granitem brzegów i resztka konstrukcji zapory. Wzdłuż całego strumyka ciągnie się szeroka wydeptana droga, po której przez cały rok można spacerować i jeździć na rowerze, a w okresie zimowym na okolicznych pagórkach można pozjeżdżać na sankach i pobiegać na nartach. Potok jest też źródłem wody dla działkowiczów, szczególnie w okresie letnim, kiedy w większości studni brakuje wody. Zgodnie z informacją uzyskaną w wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gliwice większość terenu Wilczych Dołów jest własnością prywatną, a tylko niewielka ich część stanowi własność miasta.

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno czarny szlak 472 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,7 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 466 m

Suma zjazdów: 1 471 m Trasę dla rowerzystów z Jaworzna poleca Dominik Trasa okrężna wokół Jaworzna: PKP Jaworzno-Szczakowa – Zalew Sosina – Sosina – Grabańka – Ciężkowice – Klucz – Pogorzela – Doliska – Jeziorki – Na Prądku – Cezarówka Górna – Przedewsie – Byczyna – Groble – ośrodek Tarka – Wygoda – Jeleń – Biały Brzeg – Zalew Podłęże – Zalew Łęg – Elektrownia Jaworzno III – Os. Awaryjne – Dąbrowa Narodowa – wychodnie skalne – Długoszyn – droga do Maczek – Szczakowa-Wieś – PKP Jaworzno-Szczakowa.

80% trasy prowadzi leśnymi szlakami.Trasa łatwa do pokonania,szlak troszkę słabo oznakowany więc więc proponuje często sprawdzać mapę aby nie zjechać ze szlaku i go nie zgubić.Na trasie jest wiele tzw.parkingów dla rowerzystów ze stoliczkami i ławkami.

🚲 Trasa rowerowa: Traska na 3 Maja :) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,84 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 272 m

Suma zjazdów: 271 m Trasę rowerową mieszkańcom Jaworzna poleca AlterSpider Łatwa rekreacyjna wycieczka z pięknymi widokami polecam.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Jaworzna

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno -- Doliny Racławki i Kobylańska Stopień trudności: 2.0

Dystans: 133,12 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 197 m

Suma podjazdów: 1 109 m

Suma zjazdów: 1 149 m AlterSpider poleca trasę rowerzystom z Jaworzna

Dziś próba sił czyli Walka z samym sobą w deszczu. Rezerwat przyrody Dolina Racławki – krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 473,92 ha, znajdujący się w Dolinie Racławki, nad rzeką Racławka w powiecie krakowskim. W całości położony na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz w obszarze Natura 2000 PLH120005 Dolinki Jurajskie. Utworzony został w 1962 r. na powierzchni 62,29 ha, a po powiększeniu w roku 1990[5] stał się największym rezerwatem w województwie małopolskim. Obejmuje dno doliny oraz przyległe partie zboczy na odcinku ponad 3 km, między skrajem wsi Paczółtowice a Dubiem (gdzie wpływa potok Szklarka z pobliskiej Doliny Szklarki tworząc odtąd rzekę Rudawka).

Zbocza doliny są bardzo strome, miejscami skaliste (niżej karboński wapień węglowy, wyżej wapień górnojurajski oraz wapień dewoński). Całą dolinę pokrywa las bukowy (trzy typy buczyn: karpacka, ciepłolubna i kwaśna) oraz lasy grądowe (grab z innymi domieszkami), a także łęgi olszowe. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 27 gatunków roślin chronionych, m.in.: buławnik mieczolistny, kruszczyk szerokolistny, pokrzyk wilcza jagoda, widłak goździsty, żłobik koralowy, śnieżyczka przebiśnieg, orlik pospolity. Rośnie tutaj najpiękniejszy spośród „polskich” storczykowatych – obuwik pospolity. Znajdują się tu pomniki przyrody (3 buki, lipa). Dość obfity potok Racławka płynie bystro, tworzy jary, baseniki i niewielkie wodospady lub bystrza. Przy wylocie wąwozu Stradlina zasila go wydajne Źródło Bażana. Największe wyodrębnione skały to: Opalona, Skałka z Nyżą. Łom Hrabski i grupa Skał nad Boiskiem. Grupa skał znajduje się również w Wąwozie Żarskim. Wapienne podłoże powoduje, że w rezerwacie występuje wiele jaskiń i schronisk. M.in. są to: Jaskinia Racławicka, Jaskinia Beczkowa, Jaskinia Żarska, Jaskinia Żarska Górna, Jaskinia bez Nazwy, Schronisko Żarskie Pierwsze, Schronisko Żarskie Drugie, Schronisko Żarskie Trzecie, Schronisko Żarskie Czwarte i Schronisko Żarskie Małe.

U wylotu doliny, na jej zachodnich zboczach w wąwozie Zbrza znajduje się Kopalnia Odkrywkowa Dolomitu Dubie Dolina Kobylańska, zwana również rzadziej Doliną Karniowską, Dolinką Karniowicką lub Jarem Kobylańskim.

Jest to dolinka długości około 4 km, znajdująca się w granicach wsi Kobylany i Karniowice, około 20 km od Krakowa. Położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i jest jedną z dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Dolina znajduje się na Wyżynie Olkuskiej, a jej wylot dochodzi do Rowu Krzeszowickiego[3]. Najwyższe wzgórza w rejonie Gzylowej Skały wznoszą się na wysokość 455 m n.p.m. natomiast wylot doliny ma rzędną 300 m n.p.m. Wylot Doliny Kobylańskiej znajduje się na północnych krańcach zabudowań wsi Kobylany. Dojść można ulicą asfaltową wybudowaną w 2012 roku. Poprzednio do doliny prowadziła ścieżka z płyt betonowych, ułożonych obok koryta potoku Kobylanka mającego źródła w tej właśnie dolinie. Koryto tego potoku było równocześnie drogą dojazdową dla okolicznych mieszkańców (dla innych zakaz wjazdu). Do doliny od strony zachodniej prowadzi specjalna ścieżka z parkingu położonego przy drodze do Będkowic. Na początek doliny prowadzi droga z parkingu w centrum Będkowic.

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno - Zamek biskupów wrocławskich w Ujeździe Stopień trudności: 1.0

Dystans: 160,59 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 791 m

Suma zjazdów: 795 m Rowerzystom z Jaworzna trasę poleca AlterSpider

Zamek biskupów wrocławskich w Ujeździe – ruiny zamku leżącego w mieście Ujazd, w powiecie strzeleckim, w województwie opolskim. Zamek powstał w połowie XIII wieku, jako własność biskupów wrocławskich. Rozbudowany w XIV wieku w stylu gotyckim i przebudowany w stylu renesansowym w wieku XVI. W XVIII wieku założenie przebudowano na barokowy pałac.

Wpisany do rejestru zabytków 15 maja 1964 roku, nr rejestru 884/64 Siedziba biskupa wrocławskiego obok osady Ujazd, powstała w połowie XII wieku. Ujazd po raz pierwszy wzmiankowany był w bulli papieża Hadriana IV z roku 1155. Bulla wymieniała posiadłości biskupstwa wrocławskiego na Śląsku. Wybudowany w XII wieku zamek miał początkowo formę czworobocznej wieży z przyporami w narożach (długość boku 8,5 m) i pełnił funkcję donżonu – baszta mieszkalna. Warownia była niewielkich rozmiarów. Zachodnia ściana wieży była zespolona z murem obwodowym zamykającym prostokąt o wymiarach 23×31,5 m. Mury obronne odpowiadały przebiegowi ścian późniejszego pałacu z końca XVI wieku. Przed murem obronnym były dwa rzędy drewnianych palisad, które koliście otaczały murowaną część warowni. Przed zewnętrzną palisadą znajdowała się fosa a we wschodniej części brama wjazdowa[3].

W XIII wieku do baszty obronnej dobudowano Dom Biskupi, który stał się siedzibą biskupiego Prokuratora. W okresie od XIII do początków XV wieku biskupi często przebywali w Ujeździe, o czym świadczą wystawione tutaj dokumenty. Ujazd stanowił wtedy centrum dóbr biskupich w granicach księstwa opolskiego, tzw. Klucza Ujazdowskiego. W XIV wieku basztę i Dom Biskupi przebudowano w stylu gotyckim. Powiększono też obszar zamku otoczony murem obronnym i zbudowano bramę z piętrowym budynkiem bramnym. Prawdopodobnie w narożniku pn.-wsch. zbudowano drugą basztę lub basteję wychodzącą poza mury. Około 1365 roku, w czasie konfliktu biskupa Przecława z Pogorzeli z księciem opolskim Bolkiem III zbudowano dodatkowe fortyfikacje broniące zamku i miasta. W 1370 roku na polecenie cesarza Karola IV fortyfikacje te zburzono. Później odbudowano jedynie mury miasta.

