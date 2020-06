Przegląd tygodnia w Jaworznie, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jaworzna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kiedy koniec koronawirusa w woj. śląskim? Zobaczcie nową prognozę”?

Przegląd tygodnia Jaworzno od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kiedy koniec koronawirusa w woj. śląskim? Zobaczcie nową prognozę Jak długo jeszcze potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga fala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie. 📢 Zobaczcie jakie sieci handlowe znikają z Polski. W tych sklepach trwają ostatnie wyprzedaże Francuska sieć sklepów z ubraniami dla kobiet Camaieu ogłosiła, że wycofuje się z Polski. W sklepach tej marki trwają właśnie ostateczna wyprzedaże. To nie pierwsza, i pewnie nie ostatnia, marka, jaka zrezygnowała z robienia biznesu w naszym kraju. Sprawdź, jakie jeszcze sieci wyszły z Polski. Pamiętacie je? Żałujecie, że nie można już kupić ich produktów w sklepach stacjonarnych?

📢 Śląskie: Który fotoradar zrobił najwięcej zdjęć? Gdzie padł ich rekord? Sprawdź, ile zdjęć zrobił każdy z fotoradarów w województwie Województwo śląskie. Jesteście kierowcami? Ten artykuł będzie dla Was przydatny. Który z fotoradarów w naszym regionie zarejestrował największą liczbę naruszeń dotyczących przekroczenia prędkości? Mamy dla Was nie lada gratkę! W tym artykule sprawdzicie, ile zdjęć w I. kwartale 2020 r., zrobił KAŻDY ze stacjonarnych fotoradarów w woj. śląskim.

Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Jaworzno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jaworznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gessler nie pomogła. Te restauracje upadły po "Kuchennych rewolucjach" Wizyta Magdy Gessler i ekipy Kuchennych rewolucji to często ostatnia deska ratunku dla podupadających restauracji. Niestety, jak się okazuje, chociaż wiele rewolucji kończy się sukcesem, niektóre restauracje nie przetrwały próby czasu i musiały zostać zamknięte. Zobaczcie, które lokale po "Kuchennych rewolucjach" już nie istnieją!

📢 Afrykański ślimak gigant w Polsce. Skąd się u nas wziął? Jego skorupa ma wielkość męskiej pięści, a noga z trudnością mieści się na dłoni. Afrykański ślimak Achatina prawie zginął na Tatarach w Lublinie. Życie uratowała mu szybka interwencja przypadkowego przechodnia i pracowników lubelskiego egzotarium.

📢 Polska absurdami stoi! Zobacz te zdjęcia... a uwierzysz Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię". 📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

📢 Alimenciarze z woj. śląskiego. Są poszukiwani. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA, cz. 1] Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez policję za uchylanie się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Widziałeś ich? Zgłoś to policji. Kliknij w „zobacz galerię". 📢 Jak znaleźć idealną działkę? Oto 12 nieoczywistych rad od tych, którzy już znaleźli Zakup ziemi mocno się różni od zakupu mieszkania. Sprawdź, jakie metody stosować, żeby szybko stać się właścicielem wymarzonej działki. 📢 10 najpiękniejszych miejsc w Kłodzku. Ale tu cudownie! Z tych miejsc Kłodzko może być dumne. Przedstawiamy Wam naszą subiektywną listę miejsc, które w Kłodzku zdecydowanie warto zobaczyć. Zobacz 10 najpiękniejszych miejsc w naszym mieście! Posługujcie się klawiszami strzałek, myszką lub gestami. 📢 500 plus czeka poważna zmiana - już od 1 lipca 2020! Wnioski są zbędne Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności.

📢 Spacer po polskich Malediwach. Ale tutaj ładnie! Park Gródek zachwyca. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Turyści pokochali Park Gródek. Nic dziwnego. Polskie Malediwy zachwycają zarówno na fotografiach, jak i podczas wizyty w Gródku. Strome klify, piękne okoliczności przyrody, piękna woda. Można zamknąć oczy i poczuć się tutaj jak w raju. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, to zdecydowanie warto się wybrać. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Parku Gródek w Jaworznie. 📢 TOP 25 - krótki i prosty słownik gwary. To zrozumie tylko prawdziwy Ślązak Będąc na Śląsku nie łatwo jest się dogadać komuś, kto nie zna gwary. Dlatego przygotowaliśmy krótką ściągawkę. W galerii znajdziecie 25 podstawowych śląskich słów i zwrotów. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Licytacje komornicze samochodów. Oferty już od 1200 zł! Do kupienia BMW, VOLVO, AUDI... [czerwiec 2020] Jeżeli chcesz kupić tanio auto, to warto tu zaglądnąć! Prezentujemy obwieszczenia o licytacjach z całej Polski samochodów osobowych w oparciu o stronę licytacje.komornik.pl, które będą odbywać się w czerwcu 2020 roku. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź oferty.

📢 Wojsko robi wielką wyprzedaż. Samochody używane, sprzęt, wyposażenie i specjalistyczna odzież i obuwie mogą być twoje Prowadzisz aktywny tryb życia, marzy ci auto z demobilu, lubisz militarny styl? Armia ma ofertę prawie dla każdego. Wystawiła na przetarg odzież, sprzęt i wyposażenie. Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104. 📢 Najdroższe ulice w woj. śląskim. Tutaj za mieszkanie trzeba sporo zapłacić! Poznaj najdroższe ulice w woj. śląskim! Własne mieszkanie to wciąż marzenie wielu osób pragnących "pójść na swoje". Wybór mieszkania to jedno, ważna jest jednak również lokalizacja. Niestety, ceny na najbardziej pożądanych ulicach mogą przyprawić o zawrót głowy. Cena metra kwadratowego często przewyższa średnią krajową miesięczną pensję. Choć woj. śląskie nie jest najdroższym w Polsce, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, to są ulice, przy których za własne "M" zapłacimy zdecydowanie powyżej średniej ceny. Zobacz, oto TOP 10 najdroższych ulic w woj. śląskim - kliknij w "zobacz galerię". 📢 Nowy park angielski w Jaworznie prezentuje się pięknie. Ma być gotowy do końca roku Tereny po dawnej hałdzie Piłsudski w Jaworznie z każdym kolejnym miesiącem zmieniają się w zielone łąki i ścieżki. Powstaje tutaj nowy park, który ma być typu angielskiego. Już niedługo mieszkańcy będą mogli spacerować tutaj ciesząc się pięknymi okolicznościami przyrody.

