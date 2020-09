Przegląd prasy 7.09.2020 Jaworzno, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jaworzna

W Jaworznie odbył się Rodzinny Papieski Rajd Rowerowy. W ten sposób uczczono setne urodziny papieża Jana Pawła II. W rowerowej wyprawie udział wzięło ponad sto osób. To była świetna zabawa, szczególnie, że pogoda dopisała.

W Jaworznie śmieci będą odbierać od mieszkańców pracownicy Wodociągów Jaworzno. Wiemy już, że pierwsze ciężarówki powinny wyjechać po odbiór śmieci od 1 października 2020 roku. Problem mogą mieć firmy i instytucje działające w mieście. Te muszą podpisać indywidualne umowy na odbiór śmieci. Tak zdecydowali radni.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.