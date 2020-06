Przegląd prasy 25.06.2020 Jaworzno, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jaworzna

Prezydent Andrzej Duda wygrywa w pierwszej i drugiej turze - to wniosek płynący z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. W drugiej turze urzędujący prezydent zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim, którego poparcie spada.

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbywa się 26 czerwca. Wojsko wyprzedaje w piątek atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

„Polskę i Stany Zjednoczone łączy wielowiekowa przyjaźń” - czytamy we wspólnej deklaracji prezydentów Polski i USA. Dzięki współpracy ze Stanami w Polsce ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa, do Polski ma także trafić w pierwszej kolejności szczepionka na koronawirusa. Mowa jest także o miliardowych inwestycjach amerykańskich firm. Wbrew wcześniejszym informacjom, w trakcie środowego spotkania nie zapadły decyzje dotyczące zwiększenia obecności żołnierzy i sprzętu USA w Polsce. Mimo to PiS mówi o ogromnym sukcesie, a opozycja nie zostawia suchej nitki na Andrzeju Dudzie.

W czwartek podczas wspólnej konferencji z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg dotyczącej działań rządu w zakresie ochrony miejsc pracy, premier Morawiecki powiedział, że "dzisiaj mamy do czynienia z wielką akcją fake newsów, manipulacji i kłamstw". - Na czele tej akcji jest pan wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, który bardzo wyraźnie sugerował przyrost bezrobocia o 1 milion- mówił premier.

Gwiazdy, mgławice, zorza polarna czy Droga Mleczna - każda fotografia Bartosza Wojczyńskiego jest niezwykła. Pełen pasji astrofotograf ze Śląska opowiada nam o swoich podróżach, obserwacjach nocnego nieba i wydobywaniu ze zdjęć tego, co najlepsze. Ostatnio nakręcił także bijący rekordy popularności w sieci film pokazujący 24 godziny ruchu obrotowego Ziemi. W naszej galerii perełki z jego kolekcji zdjęć, wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat, a także wideo.

Przesądy związane z narodzinami dziecka są znane od dawna. Jedni w to wierzą, drudzy mówią, że to głupoty, ale i tak przywiązują czerwoną wstążkę do wózka. Lista zabobonów związana z niemowlakiem jest naprawdę długa.

Czy wychowawcom w śląskich zakładach karnych udaje się rozsmakować skazanych w czytaniu książek? Pewnie tak, skoro w zeszłym roku więźniowie przeczytali ponad 90 tysięcy książek, o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej! Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te książki!

Śląskie. Dotkliwa kara za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu ogłosiła właśnie personalne zmiany duszpasterskie w parafiach diecezji sosnowieckiej. 18 czerwca, ksiądz Grzegorz Kaszak, biskup ordynariusz diecezji sosnowieckiej, wręczył w kurii dekrety nowym administratorom, a także kapłanom, przechodzącym na emeryturę i neoprezbiterom, obejmującym swoje pierwsze parafie.