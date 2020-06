Przegląd prasy 22.06.2020 Jaworzno, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jaworzna

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jaworznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Państwowa Komisja Wyborcza zadecydowała w piątek wieczorem o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich wyłącznie w formie głosowania korespondencyjnego w dwóch gminach: jednej w województwie wielkopolskim (Baranów) i jednej w woj. śląskim (Marklowice). Rekomendował to kilka godzin wcześniej w minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Maseczki ochronne znów będa obowiązkowe. Ministerstwo zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie.

Do końca tego roku mieszkańcy Góry Piasku w Jaworznie będą mogli korzystać z nowej sieci wodociągowej. Obecnie trwają tam prace modernizacyjne warte 2 miliony złotych. Pierwsze roboty zaczęły się na ulicy Szczakowskiej.