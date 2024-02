Przedszkola w Jaworznie w roku szkolnym 2024/2025. Sprawdź, gdzie się znajdują

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Jaworznie?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszym kwartale roku , w lutym i marcu. Decyduje o tym dana placówka. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Przedszkola niepubliczne w Jaworznie działają zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń . Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które chodziły do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę brane są także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej albo w samej placówce .

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Jaworznie?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce istotna w rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu poznaje tajniki życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności z zakresu motoryki. Dzieci uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, ubierać się, jeść, biegać, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.