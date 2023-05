Prasówka 28.05.2023 z całego tygodnia w Jaworznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Jaworznicki Rower Miejski zaczął się wkręcać w elektryczne szprychy. Pełną parą Javelo wystartuje w czerwcu. Od środy 24 maja ruszył nabór wniosków na wynajem długoterminowy rowerów elektrycznych. Do miasta trafiło już 50 jednośladów do wynajmu krótkoterminowego i 79 rowerów na wynajem długoterminowy. W miejskiej bazie rowerowej stanie 221 pojazdów.

POGODA. Poniedziałek był niestety ostatnim tak słonecznym dniem w tym tygodniu. We wtorek 23 maja od zachodu nadejdzie do Polski cyklon Dawid, który przyniesie grad i ulewne deszcze. IMGW ostrzega, że burze mogą być niebezpieczne!

W woj. śląskim mamy latarnię morską! Kiedyś mieścił się tu słynny w całym regionie hotel "Wrzos" i domki letniskowe Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Kopalni Jaworzno. Do dziś pozostał po nim ślad w postaci latarni morskiej. Kompleks czterech stawów Belnik w jaworznickim Jeleniu-Dębie otacza sosnowy las. Teren porasta rzadka i chroniona roślinność, występują tu unikatowe gatunki bezkręgowców i płazów. To raj dla wędkarzy i osób szukających zielonej oazy do relaksu na łonie natury. Prowadzą tu trasy rowerowe i szlaki turystyczne. Samochodem dojedziemy do znajdującego się nieopodal parkingu, skąd nad wodne tereny doprowadzi nas leśna ścieżka.