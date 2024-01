Prasówka 17.01.2024 Jaworzno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jaworzna

Dnia 15 stycznia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem chodzi m.in. o przekąski z Kauflandu, wcześniej były to produkty dla młodych matek. Co dokładnie zostało wycofane z popularnych sklepów w ostatnich dniach i tygodniach? Sprawdź!

JAWORZNO. We wtorek (16 stycznia), około godz. 1, strażacy zostali powiadomieni o pożarze w centrum miasta. Palił się samochód ciężarowy zaparkowany przy ulicy Grunwaldzkiej w pobliżu Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS. Auto oraz prawdopodobnie znajdujące się na nim nowe krzesła spłonęły całkowicie. Sprawą zajmuje się policja.

Kobieta robiąca makijaż w samochodzie – filmowa scena i pokaz multitaskingu na najwyższym poziomie. Prowadzenie pojazdu połączone z malowaniem się u jednych może wzbudzać podziw, u innych strach i przerażenie. Jak prawidłowo malować się w aucie? Podpowiada znana optometrystka – koniecznie skorzystaj z jej rady!

Styczniowe wypłat 500 plus miały wzrosnąć do 800 zł. Okazuje się, że nie wszyscy dostali wyższe wypłaty 800 plus od ZUS. Przyczyną miały być „urzędnicze przeszkody”. Premier komentuje całą sytuację i zapewnia: „Wszyscy bez wyjątku, w trybie bardzo pilnym, otrzymają wyrównanie”. Czy na pewno każda rodzina otrzyma wyrównanie?