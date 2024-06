Prasówka 11.06.2024 Jaworzno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jaworzna

Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. Polska, jako członek Unii od 2004 roku, bierze udział w tych wyborach, delegując swoich przedstawicieli do PE. Znamy już polityków, którzy otrzymali swoje mandaty, teraz czas na tych, którym tym razem się nie powiodło. Sprawdź, kto uzyskał NAJMNIEJ głosów. Szczegóły w naszej galerii.

OSTRZEŻENIE: W dniach, od 10 do 14 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Brytyjskie hash browns często podawano do śniadania wraz z kiełbaską, jajkiem sadzonym i fasolką w sosie. W oryginalnej wersji odciśnięte i przyprawione starte ziemniaki smaży się na rozgrzanej patelni. Bez dodatku jajka i mąki. Amerykanie wzbogacili je o cebulę i uformowali w równe placuszki. Polecam ci zrobić hash browns bliskie polskim plackom ziemniaczanym.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.