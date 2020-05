PKM Jaworzno uruchomiło specjalną linię MED. Mogą skorzystać z niej pracownicy szpitala

- Jednym z rozwiązań - znacząco podnoszących bezpieczeństwo medyków - jest uruchomienie specjalnej linii autobusowej, która zapewnia dojazd do szpitala i powrót z tej placówki - mówi Maciej Zaremba, rzecznik PKM Jaworzno.

PKM Jaworzno postanowiło wesprzeć również pracowników służby zdrowia. To oni stoją na pierwszej linii walki z koronawirusem i niestety są najbardziej narażeni na zakażenie się okropnym wirusem.

Tak jak inni przewoźnicy, PKM Jaworzno wprowadził w czasie pandemii kilka zmian, by zarówno pasażerowie, jak i kierowcy mogli poczuć komfort podczas podróży autobusem. W autobusach nie wchodzi się pierwszymi drzwiami, kierowca nie sprzedaje biletów oraz oczywiście, według zaleceń rządu, może nimi podróżować określona liczba pasażerów.

- Główną ideą jest maksymalne ograniczenie kontaktu pracownika Szpitala z osobą postronną. Ryzyko zakażenia medyka ma być zawsze możliwie jak najniższe, dlatego trasa – po jej ustaleniu z władzami Szpitala - została przekazana tylko jego personelowi. To nie jest linia wycieczkowa, to realny środek profilaktyki przeciwkoronawirusowej, tym samym przebieg jest znany tylko osobom upoważnionym - informuje Maciej Zaremba.

Autobusy linii MED mają kursować po Jaworznie aż do odwołania. Pracownicy służby zdrowia nie jeżdżą za darmo - płacą za przejazd tyle samo, jakby jechali zwykłym autobusem.

PKM ustaliło z dyrekcją jaworznickiego szpitala przebieg linii, która obsługuje najważniejsze dzielnice Jaworzna, a godziny, w których jeździ autobus zostały dostosowane do zmian pracowników w szpitalu. Jak informuje PKM Jaworzno to szpital jest przystankiem końcowym i jednym, na którym możemy wsiąść do specjalnego autobusu.

Na pomysł utworzenia linii MED wpadli pracownicy PKM Jaworzno. Linia funkcjonuje w ramach wskazanego przez prezydenta Pawła Silberta rozszerzenia jaworznickiej Antywirusowej Tarczy Ochrony Mieszkańców (ATOM) dla pracowników służby zdrowia.