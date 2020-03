PKM Jaworzno a koronawirus. Spółka wprowadza środki ostrożności w autobusach

Podróżni nie mogą zbliżać się do kabin kierowców. Wydzielono specjalne strefy dla kierowców - co ważne, nie można wejść przednimi drzwiami. Kierowcy nie będą mogli także otwierać już wybranych przez siebie drzwi - tzw. "ciepły guzik" został zawieszony.

Bilety możemy zakupić przez automat w pojeździe, a także w aplikacji mobilnej PKM Jaworzno. Bilety można także zakodować na Jaworznickiej Karcie Miejskiej. Spółka zachęca do kupowania biletów długoterminowych - będzie to wygodne dla pasażerów.

Ponadto Centrum Obsługi Klienta PKM Jaworzno, które znajduje się na jaworznickim rynku zmienia godziny działania, będą one skrócone. Punkt będzie działał w poniedziałki, środy i piątku od godz. 9 do 12, a we wtorki i czwartki od godz. 10 do 13.

Zmiana rozkładów jazdy w PKM Jaworzno

PKM Jaworzno wprowadza zmiany na niektórych liniach, w związku z tym, że odwołano zajęcia w szkołach. Zmiany dotyczą linii: