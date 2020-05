Pierwszy dzień wolny od pracy górników z Tauron Wydobycie. Tak działa tarcza osłonowa

Górnicy z Tauron Wydobycie nie pracują w środy

Sytuacja epidemii źle wpływa na gospodarkę Polski. Spadło m.in. zapotrzebowanie na energię elektryczną w przemyśle, szczególnie tą wytwarzaną w oparciu o węgiel kamienny. W związku z tym ograniczone jest zużycie węgla kamiennego.

Negatywnie odbija się to również na Tauron Wydobycie, którego zakłady górnicze, przy dobrym poziomie produkcji utrzymującym się w pierwszym kwartale 2020 rok, są zmuszone do ograniczenia wydobycia, tak aby nie generować zalegania węgla na zwałach. To mogłoby doprowadzić do zatrzymania pracy kopalń.

W Tauron Wydobycie wdrożono pakiet osłonowy, dzięki któremu zachowana zostanie stabilność finansowa spółki i ponad 6 600 osób zatrudnionych zachowa swoje miejsce pracy w czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

- Chcemy ochronić nasze zakłady górnicze przed negatywnymi skutkami rynkowymi epidemii, dlatego w porozumieniu ze stroną społeczną podejmujemy zdecydowane działania zaradcze. Ograniczamy czas pracy i tym samym wdrażamy solidarne obniżenie wynagrodzenia zarządu i wszystkich pracowników Spółki o 20 procent – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu Tauron Wydobycie.