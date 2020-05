Park Gródek został ponownie otwarty. Nad Bacówką prowadzoną przez Wspólnotę Betlejem gromadzą się ciemne chmury

- Wspólnota Betlejem jest podmiotem niezależnym. To ona w pierwszej kolejności skutecznie zapewnia środki finansowe dla własnej działalności i inicjatyw. UM Jaworzno wspiera Wspólnotę w ramach konkursów i środków dla organizacji pozarządowych. W przypadku prowadzenia Bacówki, sytuacja prawna i organizacyjna uległa zmianie w chwili przekazania Parku Gródek pod opiekę Śląskiemu Ogrodowi Botanicznemu. Gródek staje się unikalnym w skali polski arboretum, czyli ogrodem drzew i krzewów. I to jest jego obecne, zgodne z warunkami umowy, przeznaczenie. W obecnym stanie i nadchodzącym kryzysie gospodarczym, Gmina ma bardzo ograniczone możliwości finansowania tego typu inicjatyw - wyjaśnia nam Dawid Litka, rzecznik UM w Jaworznie.

Urząd Miejski w Jaworznie skierował nas do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, gdyż to jego zarząd planuje rozwój i zagospodarowanie Parku Gródek.

- Chcielibyśmy kontynuować współpracę z księdzem Mirkiem oraz stowarzyszeniem Wspólnota Betlejem. Zdajemy sobie sprawę, że była to ważna atrakcja w Parku Gródek. Jesteśmy otwarci na współpracę, ale jeszcze nie odbyły się żadne rozmowy z miastem - odpowiada Patryk Bubła z ŚOB.

Jaworzno musiałoby zwiększyć składkę członkowską. Obecnie płacy 150 tysięcy złotych rocznie, starcza to zaledwie na utrzymanie Gródka oraz kilku pracowników. Z naszych informacji wynika, że składka ta od dwóch-trzech lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Wcześniej to miasto dopłacało, by Bacówka mogła działać - w ten sposób dbano o zagospodarowanie terenu. Koszt utrzymania Bacówki to ok. 30-40 tys. zł.

Czy uda się dogadać? Tego niestety nie wiemy. Jednak wiele osób będzie zawiedzionych, gdy przyjedzie i zobaczy pusty teren lub, co gorsza, imprezujących ludzi.