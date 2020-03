Pan Władysław kolekcjonuje śmieci. Mieszkańcy Jaworzna mają już dość problemów, które sprawia uciążliwy sąsiad. Co z nim się stało?

- Myślę, że pan Władysław jest bardzo przywiązany do swoich śmieci. Jest też bardzo agresywny, ale co widać, ten człowiek nie jest do końca zdrowy, więc może należałoby mu pomóc właśnie w ten sposób, próbując zaaplikować mu jakieś leki albo umieścić go w specjalistycznym szpitalu, a nie walczyć z nim – mówiła podczas programu pani Katarzyna, jedna z sąsiadek.

Na antenie TTV mogliśmy obejrzeć program „Uwaga! po Uwadze”, w którym ekipa przyjechała do Jaworzna, by pokazać całej Polsce sytuacje mieszkańców Dąbrowy Narodowej, jednej z jaworznickich dzielnic.

Sąsiedzi podkreślają, że pomimo tego, że mężczyzna ma 67-lat ma sporo siły, a na swoje podwórko potrafi samodzielnie wciągnąć np. ogromny korzeń. Mężczyzna pchał sam przyczepę do żuka, która była wyładowana śmieci na około 2 metry w górę.

Otoczenie, w którym muszą mieszkać jaworznianie jest brudne, panuje tutaj smród, ale to nie wszystko.

Jesteśmy więźniami we własnych domach - mówi pani Katarzyna

- Mamy także dźwiękowe doznania. W niedzielę od 6 rano włącza na cały regulator radio, czasem leci całą dobę – mówi sąsiadka Ewa.

- To Radio Maryja. Słuchamy modlitw przez 24 godziny na dobę. Ja wiem, że ludziom się to wydaje śmieszne i zabawne. Natomiast dla ludzi, którzy mieszkają tutaj na co dzień to jest gehenna. Nie możemy spać, odpoczywać, nie możemy normalnie żyć. Jesteśmy więźniami we własnych domach - dodaje pani Katarzyna.