Nowy park angielski w Jaworznie prezentuje się pięknie. Ma być gotowy do końca roku

Tłumy w Parku Gródek [ZDJĘCIA]

Park Gródek to przepiękny zakątek w Jaworznie. Wielu odwiedzających go osób określa go jako polską Chorwację czy polskie Malediwy. W majowe weekendy przyjeżdżają tutaj tłumy. Tak samo było już w sobotę, 16 maja, od samego rana. Warto się tutaj wybrać.