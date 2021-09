Na Sosinie w Jaworznie będzie bezpieczniej. W przyszłym roku będziemy mogli popływać w specjalnie wyznaczonym kąpielisku

Na Sosinie powstanie kąpielisko

Mieszkańcy Jaworzna długo czekali, aż Sosina będzie dla nich oficjalnie otwarta. Przez kilka lat trwał remont tego popularnego miejsca do wypoczynku. Najważniejszym celem było oczyszczenie zbiornika wodnego. wypoczywający załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne do... wody. W zbiorniku wodnym było tyle amoniaku, że trzeba było go wyczyścić i odfiltrować. Powstały także miejsca do odpoczynku, boiska, place zabaw, parkingi, punkty gastronomiczne, pomost nad wodą czy ścieżki rowerowe. Prace kosztowały 30 mln zł. W tegoroczne lato jaworznianie mogli już odpoczywać nad Sosiną. Niestety wraz z rozpoczęciem sezonu szybko doszło do tragedii, utonął tam mężczyzna.

W przyszłości ma być bezpieczniej. Niebawem ruszy budowa kąpieliska na plaży południowej. Obecnie znajduje się tutaj kąpielisko wyznaczone bojami. W ramach inwestycji do pływania wyznaczone zostaną trzy baseny, które będą oznaczone podświetlanymi podestami pływającymi. Będzie także brodzik dla dzieci.