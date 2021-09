Minusy życia w Jaworznie? Sprawdź, na co wskazują mieszkańcy. Zgodzisz się?

Komentarze są różne - od tych ironicznych, prześmiewczych...wręcz nienadających się do przytoczenia, do tych konkretnych, sugerujących, co rzeczywiście należałoby w mieście zmienić lub poprawić, by lepiej się w nim żyło.

Internauci życzyliby sobie m.in. więcej połączeń kolejowych ze stacji w Szczakowej, niższych cen mieszkań na wynajem dla młodych ludzi i lepszego dostępu do służby zdrowia.

Pojawiło się także kilka oryginalnych komentarzy. Jakich? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć.