Memoriał Jana Ciołczyka w Jaworznie. LKS Ciężkowianka świętowała jubileusz

W tym roku odbył się 23. Memoriał Jana Ciołczyka. Organizatorzy połączyli imprezę z obchodami Jubileuszu LKS „Ciężkowianka” Jaworzno. Jan Ciołczyk to postać, o której mieszkańcy Jaworzna, a szczególnie Ciężkowic ciągle pamiętają. Był działaczem sportowym i społecznym. W latach 1982-1998 był prezesem LKS „Ciężkowianka” Jaworzno.

Główne uroczystości odbyły się jednak dzień później w ramach Jubileuszowego Festynu Rodzinnego. Memoriał zgromadził w ciągu dwóch dni prawie 1000 osób (wraz z opiekunami, wolontariuszami oraz widzami). Była to interregionalna impreza, odbywająca się w ramach Jubileuszu 70/71 lecia LKS „Ciężkowianka” Jaworzno oraz 75-lecia Zrzeszenia LZS, mająca zachęcić mieszkańców do aktywnego trybu życia przez cały rok.

- Liczby mówią same za siebie: przeszło 400 zawodników w wieku od 5 do 77 lat: 22 teamów piłkarskich, ok. 250 piłkarzy, 50 chodziarzy Nordic Walking, 20 armwrestlerów w siłowaniu na rękę, 15 duetów rodzinnych, 50 występujących na scenie i pod nią w ramach jednego wydarzenia - mówi Janusz Ciołczyk z LKS Ciężkowianka.

Piłkarskie emocje w Ciężkowicach

W Ciężkowicach dopisała pogoda, więc organizatorzy nie musieli się martwić o imprezę. W ramach części sportowej odbyły się zmagania piłkarskie w 5 kategoriach z udziałem 22 drużyn ze Śląska i Małopolski i niemal 250 zawodników w wieku od 5 do 50 lat. Były obserwowane przez Henryka Kulę - nowego wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, a zarazem szefa śląskich struktur piłkarskich, Jana Urbana - trenera „Górnika” Zabrze i legendarnego reprezentanta Polski, a także przedstawicieli Śląskiego i Małopolskiego Związków Piłki Nożnej oraz prezesów Podokręgów Piłki Nożnej.