Koronawirus w Jaworznie. Które imprezy zostały odwołane? Co się zmieni w mieście?

Szkoły, przedszkola i żłobki w Jaworznie mają być zamknięte od poniedziałku, 16 marca do środy, 25 marca. Rodzice młodszych dzieci mogą liczyć na opiekę w wyjątkowych przypadkach, ale tylko do 13 marca . Od poniedziałku wszelkie zajęcia dydaktyczne są bezwzględnie odwołane. Uczniowie szkół wyższych mają odwołane zajęcia już od czwartku, 12 marca.

- Sytuacja dot. koronawirusa w Polsce jest dynamiczna i każdy z nas powinien w pełni stosować się do zaleceń, które otrzymujemy od Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Absolutnie nie wolno nam szerzyć paniki, ale zwracajmy szczególną uwagę na wszelkie informacje i rekomendacje otrzymywane od tych podmiotów. Obecne ogólnopolskie działania - oparte na odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu - mogą się wydać radykalne, ale są one niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich - wyjaśnia prezydent.

- Apelujemy do mieszkańców by ograniczyli wizyty w urzędach i instytucjach miejskich lub przełożyli je na inny termin. Zalecamy kontakt telefoniczny lub elektroniczny - przekazują pracownicy Urzędu Miejskiego.

Ze względu na ryzyko infekcji SARS-CoV-2 szpital w Jaworznie jest zobowiązany do stworzenia osobnej ścieżki dla pacjentów z objawami zakażenia układu oddechowego poza głównym traktem przyjęć do szpitala. Rozstawiony namiot, który znajduje się przy szpitalu, to miejsce wstępnej segregacji - służy on do rozdzielenia dróg przyjęcia do szpitala dla osób z objawami choroby zakaźnej.

- Zastosowane przez szpital działania są prewencyjne i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie - informuje Urząd Miejski w Jaworznie.