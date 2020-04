Kopalnia Sobieski w Jaworznie ogranicza wydobycie, skraca tydzień pracy i obniża wypłaty. Podobnie jest w pozostałych zakładach Tauron

Tauron ogranicza wydobycie

Nie tylko Polska Grupa Górnicza boryka się z kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Znaczący spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w przemyśle, zwłaszcza w oparciu o węgiel kamienny odczuwa również Tauron Wydobycie, w skład którego wchodzi kopalnia Sobieski w Jaworznie.

Zakłady spółki zostały zmuszone do ograniczenia wydobycia (w pierwszym kwartale dzienna produkcja wynosiła 20 tys. ton węgla). Wszystko po to, aby nie generować zalegania węgla na zwałach, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zatrzymania pracy kopalń.