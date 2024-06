Kąpieliska w Jaworznie i okolicy otwarte 7.06. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Otwarte kąpieliska w Twojej okolicy. Gdzie popływasz w Jaworznie?

Kąpielisko: Plaża nad Sosiną 2

Sinsay - Dół do bikini - czarny - majtki brazylian...

Kąpielisko: Stawiki Sosnowiec ul. Kresowa

Kąpielisko: Morawa

Kąpielisko: Morawa Północ

Kąpielisko Balaton

Kąpielisko Chechło - plaża

Kąpielisko: Pogoria III

Kąpielisko: Dolina Trzech Stawów

Kąpielisko: Pogoria I

Kąpielisko Łysina

Kąpielisko: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro Paprocany

Kąpielisko: Mały Staw Starganiec w Mikołowie

Kąpielisko Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie

Kąpielisko: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące

Kąpielisko: Pole biwakowe numer 1

Kąpielisko Kryspinów

Kąpielisko: Śmieszek

Kąpielisko Czechowice

Kąpieliska w pobliżu Jaworzna

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Kąpielisko to świetny wybór na spędzenie czasu w upalne dni. Na miejscu przydadzą się: koc, ręcznik, czapka lub kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, woda oraz inne napoje. Gdy znudzi Cię moczenie się w wodzie lub opalanie warto złapać za książkę lub słuchawki. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę lub rakietki do badmintona.