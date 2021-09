JTBS buduje Osiedle Sfera i remontuje chodniki przy swoich obiektach w mieście. Nowe budynki na osiedlu są już prawie gotowe

Budowa Osiedla Sfera powoli dobiega końca

Prawdopodobnie jeszcze kilka miesięcy dzieli nas od oficjalnego zakończenia budowy czwartej części Osiedla Sfera w Jaworznie. Nowe budynki mieszkalne budowane są w pobliżu GEOsfery. Docelowo ma być tutaj 375 mieszkań. Ostatnia część to 63 mieszkania.

W ramach IV etapu inwestycji oddane zostaną: 20 mieszkań kat. M-2 (pow. użytkowa mieszkań od 34,93 do 39,23 m2), 18 mieszkań kat. M-3 (pow. użytkowa mieszkań od 46,52 do 50,11 m2) oraz 25 mieszkań kat. M-4 (pow. użytkowa mieszkań od 60,37 do 66,42 m2). O mieszkania mogły ubiegać się osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Jaworznie oraz osoby posiadające mieszkanie komunalne bądź socjalne należące do zasobu mieszkaniowego gminy pod warunkiem wypowiedzenia przez wnioskodawcę umowy najmu takiego mieszania przed podpisaniem umowy najmu z Jaworznickim TBS Sp. z o.o. Ważne było także kryterium dochodowe.