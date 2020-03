Jaworzno: Urząd Miejski zamknięty od 13 marca. Jak mają zgłaszać się po swoje sprawy mieszkańcy Jaworzna?

Mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać się do konkretnego wydziału lub jednostki przez telefon. Kontakt z urzędem jest możliwy także przez platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub przez maila (adres: jaworzno@um.jaworzno.pl). Dokonywanie płatności zalecane jest przez wykonanie przelewów elektronicznych.

W całym kraju wprowadza się kolejne zasady, dzięki którym instytucje państwowe i samorządowe mogą przyjmować klientów, tak by ryzyko zarażenia się koronawirusem było jak najmniejsze. Urząd Miejski również będzie działał inaczej niż dotychczas.

- Sytuacja dotycząca koronawirusa w Polsce jest dynamiczna i każdy z nas powinien w pełni stosować się do zaleceń, które otrzymujemy od Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Absolutnie nie wolno nam szerzyć paniki, ale zwracajmy szczególną uwagę na wszelkie informacje i rekomendacje otrzymywane od tych podmiotów. Obecne ogólnopolskie działania - oparte na odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu - mogą się wydać radykalne, ale są one niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Numery kontaktowe do różnych wydziału Urzędu znajdą Państwo po kliknięciu tego linku.

W głównym budynku Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33, budynek "A") powstanie punkt przyjmowania i odbierania wniosków.Jeśli będziemy mieli pilną sprawę, musimy skontaktować się z pracownikiem urzędu telefonicznie. Gdy omówimy swoją sprawę, ustalimy również dzień i godzinę, w której można przynieść wniosek i dowód wpłaty oraz odebrać potrzebne nam dokumenty.