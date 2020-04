Jaworzno również opóźnia powrót dzieci do żłobka i przedszkoli. Najmłodsi mieszkańcy zostaną w domach co najmniej do 11 maja

Powrót dzieci do przedszkoli i żłobka w Jaworznie opóźniony

Decyzja dotyczącą powrotu dzieci do przedszkoli i żłobków była zaskakująca. Na szczęście, to samorządy mają podjąć decyzję dotyczącą tego, co w danej gminie dzieci wrócą do placówki.

Wielu prezydentów oraz burmistrzów w województwie śląskim wydało już specjalnie oświadczenia, w których informują, że potrzebują więcej czasu na odpowiednie przygotowania. Taka sama sytuacja jest w Jaworznie.

W czwartek, 30 kwietnia, Urząd Miejski w Jaworznie poinformował, że nie będzie w stanie otworzyć od 6 maja żłobka i przedszkoli.

Decyzję prezydenta Jaworzna, Pawła Silberta, pozytywnie zarekomendował miejski Sztab Kryzysowy COVID-19 Jaworzno.

- Musimy przygotować się do spełnienia nowych norm sanitarnych oraz zapewnienia - zgodnego z nowymi zaleceniami - właściwego poziomu bezpieczeństwa dla dzieci i personelu. Do wszystkich tych działań podchodzimy z najwyższą starannością i rozwagą tak, by dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas w przedszkolach i żłobkach. Obecnie dyrektorzy miejskich placówek weryfikują wśród rodziców zainteresowanie powrotem dzieci do żłobka i przedszkoli miejskich - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.