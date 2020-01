Jaworzno: premier Mateusz Morawiecki odwiedził ICB Pharma i chwalił polską gospodarkę [ZDJĘCIA]

- Cieszę się, że mamy w Polsce takie firmy, które potrafią osiągać światowe sukcesy. Dowiedziałem się, że jest tu 90 patentów polskich, w produktach sprzedawanych na cały świat. Ta firma zaczyna z Jaworzna promieniować na cały glob – mówił premier Mateusz Morawiecki. - Jestem dumny, że polscy przedsiębiorcy, polscy naukowcy, technicy, inżynierowie potrafią tworzyć takie dzieło. W tej firmie dostrzegam wspaniały, polski potencjał, oparty na działalności w sferze biologii chemii, fizyki – dodał.

Jak przyznał, to koreluje z sukcesami gospodarczymi Polski, m.in. rekordową nadwyżką handlową. - Mamy już pierwsze dane z GUS-u, które mówią o 4 procentach wzrostu gospodarczego PKB w ubiegłym roku. To jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że pokazujemy specyficzną receptę na wzrost gospodarczy oparty o to, czego Polska najbardziej potrzebuje. Innowacyjność, otwarcie na eksport, dynamikę. Od Tokio po Szwajcarię pytają nas o źródła tego sukcesu. A one leżą właśnie w takich przedsiębiorstwach, jak to w Jaworznie. W głowach, pomysłach naszych inżynierów, naukowców. Obiecałem też właścicielom, że będziemy starać się wesprzeć kolejne projekty innowacyjne, proszę trzymać mnie za słowo – podkreślił Mateusz Morawiecki, dodając, że chce, by polskie firmy czerpały z siły państwa polskiego.