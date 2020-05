Jaworzno: Park Gródek w weekend odwiedziły tłumy. Zobaczcie zdjęcia

Park Gródek to przepiękny zakątek w Jaworznie. Wielu odwiedzających go osób określa go jako polską Chorwację czy polskie Malediwy. W majowe weekendy przyjeżdżają tutaj tłumy. Tak samo było już w sobotę, 16 maja, od samego rana. Warto się tutaj wybrać.

Słoneczny weekend w Parku Gródek. Przyjechały tam tłumy Piękna lazurowa woda, wysokie klify, piękne kwiaty i drzewa. Brzmi jak wymarzone miejsce wakacyjne? Tak właśnie jest w Parku Gródek, który znajduje się w Jaworznie. To jedna z największych atrakcji miejskich. Ta perełka porównywana jest do Chorwacji, a ostatnio nawet do Malediwów. Gródek zachwyca tak samo na zdjęciach, jak i na żywo. To dobre miejsce na spacer z całą rodziną. Wie o tym mnóstwo Polaków, bo w majowe weekendy do Parku Gródek przyjeżdżają tłumy. Gródek często odwiedzają nie tylko mieszkańcy Śląska i Małopolski, ale również z innych zakątków Polski oraz za granicy. W weekend już od rana były tutaj tłumy. Nie zabrakło osób spacerujących z psami czy jeżdżących na rowerach. Co warto podkreślić, Park Gródek jest tylko parkiem z nazwy. Obecnie należy do Śląskich Ogrodów Botanicznych. Gródek stał się pięknym Arboretum, w którym znajduje się wiele pięknych roślin. Rozglądajmy się więc spacerując, bo okoliczności przyrody są tutaj zachwycające. Podczas wizyty w Parku Gródek pamiętajmy, że nie wolno tutaj grillować, palić papierosów czy pić alkoholu. Wielu odwiedzających to miejsce ludzi urządza sobie pikniki, również koło zbiornika wodnego Wydra. Często przyjeżdżają tutaj foodtrucki, więc od czasu do czasu można przekąsić tutaj coś smacznego. Jedną z atrakcji Parku Gródek była Bacówka prowadzona przez Wspólnotę Betlejem. Mogliśmy tam zobaczyć m.in. alpaki, kucyki, a nawet kangury. Niestety w tym roku Urząd Miejski w Jaworznie nie dogadał się ze Wspólnotą Betlejem oraz Śląskimi Ogrodami Botanicznymi. Zabrakło pieniędzy na tę atrakcję. Wielu mieszkańców miasta nie jest zadowolona z tego powodu. Po Bacówce póki co zostało puste miejsce.