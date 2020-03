Jaworzno. Makabryczne znalezisko w Parku Gródek. W zbiorniku Wydra znaleziono ciało.

Zwłoki prawdopodobnie należą do mężczyzny, ale nie jest to potwierdzona informacja. Na miejscu działają służby.

Park Gródek to jedno z najpiękniejszych miejsc w Jaworznie. Jest ono także dość niebezpieczne, jeśli nie zastosujemy się do obowiązujących przepisów. W sobotę, 7 marca, znaleziono tam zwłoki.

Park Gródek to jedno z najbardziej popularnych miejsc turystycznych w Jaworznie. Na wiosnę i latem przyjeżdżają tutaj turyści z Polski (a także i zagranicy), by podziwiać krystalicznie czystą, lazurową wodę wśród wysokich ostrych klifów. Miejsce to zostało nazwane już polską Chorwacją, a nawet polskimi Malediwami.