Jaworzno: Drugi Klub Seniora otwarty. Nowe miejsce dla seniorów w Wieżowcu Słoneczna. Zobaczcie zdjęcia

- W klubie będą działy się różne rzeczy, będą zajęcia z gimnastyki, nordic walking czy spotkania z psychologiem. Nie chce wszystkiego zdradzać, by nasi seniorzy byli zaintrygowani, tym co tutaj się dzieje - mówi pani Krysia.

Zapisy do klubu rozpoczną się w poniedziałek 2 marca o godz. 16. Ze względu bezpieczeństwa do klubu może zapisać tylko 25 osób, jednak seniorzy będą się wymieniać i inni również będą mogli z niego skorzystać.

Klub ma działać od poniedziałku do piątku w godz. 16-20. Do klubu mogą należeć mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat. Frekwencja w pierwszym klubie była ogromna. MOPS i Urząd Miejski zdecydowali, że w mieście musi powstać kolejne takie miejsce dla seniorów.

Miejsca dla seniorów są bardzo potrzebne

Nowy Klub Seniora składa się z kilku pomieszczeń. Wchodzimy przed przedpokój do salonu, w którym znajduje się biblioteczka, wygodna kanapa i fotele oraz spory telewizor. Jest tutaj także komputer. Następnie przechodzimy do przestronnej kuchni ze stołami. Stąd możemy udać się do sali, w której odbywać się będą różne spotkania i treningi (są tutaj także drabinki jak w salach gimnastycznych) oraz do garderoby i dwóch łazienek (jedna z nich posiada nawet prysznic).

- Wolałbym widzieć państwa, którzy są jak tu na zdjęciu - zadowoleni, uśmiechnięci, zdrowi i silni, niż państwa jako seniorów jako osoby starane życiem, chore i zmęczone, i co najgorsze często samotnych. Te działania, które pod wodzą pani Moniki Bryl podejmujemy z Radą Seniorów, mają na celu to, żebyście państwo mieli cel w życiu. Bo jak ludzie mają cel w życiu, to mają po co żyć. A wtedy starają się wyglądać dobrze, jeść zdrowo, być w grupie. Mam nadzieję, że ten klub będzie służył seniorom - powiedział prezydent Paweł Silbert.