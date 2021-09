Jaworzno. Dewastacja w Parku Angielskim. Wandal zniszczył altanę

Zniszczono altanę w Parku Angielskim

Park Angielski to jeden z nowych uroczych miejsc w Jaworznie. Powoli zdobywa serca mieszkańców, którzy wybierają się tutaj na spacery i odpoczywają. Park został stworzony na terenie byłej hałdy Piłsudski. Znajdziemy tutaj m.in. plac zabaw dla dzieci, stanowiska do gry w bule czy szachy, a także altany do odpoczynku. I to właśnie jedna z nich stała się celem wandali.

W poniedziałek, 27 września, pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie tradycyjnie sprawdzali i sprzątali miejsca, nad którymi sprawują opiekę. Wtedy odkryli zniszczenia na altanie. Ktoś wyrwał stół, zniszczył z niego deski i zostawił wewnątrz altany. Pourywano także deski z ławek, a elementy altany zostały także podpalone. Uszkodzono też kosze na śmieci.

- Zdemolowana altana i poprzekrzywiane kosze na śmieci w Parku Angielskim - taki widok dziś zastali nasi pracownicy podczas objazdu czystości. Przykro, że są osoby, które nie szanują naszej wspólnej własności - poinformowali pracownicy MZDiM Jaworzno.