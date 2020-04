Jak postępują prace nad Osiedlem Sfera III w Jaworznie?. Sprawdziliśmy, jak wygląda plac budowy

Każde z mieszkań posiada balkon lub ogródek z tarasem (na parterze). Jak informuje Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pomieszczenia w mieszkaniach są bez okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych, bez drzwi wewnętrznych. Będą posiadały kompletną instalację wewnętrzna centralnego ogrzewania wraz z zamontowanymi grzejnikami. Instalacja elektryczną rozprowadzoną i zakończoną puszkami elektrycznymi z gniazdami i włącznikami, kompletną tablicę elektryczną z zabezpieczeniami. Instalacje wod-kan będą rozprowadzone do projektowanych punktów poboru. Instalacja domofonowa będzie kompletna. Ściany zostaną wykończone gładzią gipsową, jednokrotnie malowane farbami emulsyjnymi za wyjątkiem łazienki (powierzchnie przygotowane pod montażu okładzin ściennych). Podłogi – wylewki cementowe. Mieszkania będą miały drzwi zewnętrzne antywłamaniowe. oraz stolarkę okienną PCV.

W ramach Osiedla Sfera III powstanie 69 mieszkań na wynajem. Będą to: 21 mieszkań kat. M-2 (maksymalnie dla 2 osób), 18 mieszkań kat. M-3 (maksymalnie dla 3 osób) oraz 30 mieszkań kat. M-4 (maksymalnie dla 5 osób). Poza tym są także mieszkania kupione na własność - tych będzie 23, wraz z 46 miejscami parkingowymi.

Mieszkania na własność będą przekazane do eksploatacji do 31 grudnia 2020 roku, a przeniesienie prawa własności mieszkań na podstawie aktów notarialnych nastąpi do 31 marca 2021 roku.

- Pomimo pandemii koronawirusa JTBS nie stoi w miejscu. Prace przebiegają zgodnie z planem - mówi Dawid Domagalski z JTBS.

Kolejne nowe osiedla od JTBS

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie zakończy swojej pracy na trzeciej części Osiedla Sfera. Wiemy już, że powstanie również IV część, tuż obok obecnie stojących i powstających budynków. Zainteresowani mieszkaniami w Jaworznie powinni więc czekać na ogłoszenia w tej sprawie. Pierwsze informacje poznamy prawdopodobnie pod koniec 2020 roku.