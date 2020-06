Instytucje kultury w Jaworznie zostaną połączone? O tym zdecydują radni

W Jaworznie pojawił się pomysł połączenia trzech instytucji kultury. Dzięki temu łatwiej będzie nimi zarządzać, a przede wszystkim zyska się kolejne pieniądze do budżetu. Jeśli na czerwcowej sesji Rady Miasta radni zgodzą się na tę propozycję, to "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, "eM Band" Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna i Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie staną się jedną nową instytucją kultury w Jaworznie.

Skąd pochodzi ta nazwa? To pierwsze litery połączonych instytucji: A - Archetti, T - Teatr Sztuk, E - eM Band. Natomiast wyraz "atelier" to pracownia artystów i charakteryzuje wysoki poziom sztuki/kultury.

- Zamiar połączenia trzech samorządowych artystycznych instytucji kultury, wynika głównie z konieczności optymalizowania wydatków budżetowych gminy, której sytuacja finansowa uległa w ostatnich miesiącach znacznemu pogorszeniu z powodu obniżenia wpływów podatkowych oraz w zw. wydatkami ponoszonymi przez gminę na zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (jako powodu wynikającego z siły wyższej, niemożliwego do przewidzenia co do skali, okresu trwania oraz czasu i formy powrotu do stanu funkcjonowania przed pandemią) - informują urzędnicy.