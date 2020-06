Górnicy Tauron Wydobycie przekazują krew do szpitali. Górnicy przekazali już ponad 160 litrów krwi

Górnicy Tauron Wydobycie z chęcią pomagają i oddają krew Tauron

Górnicy z Tauron Wydobycie nie są obojętni na apele szpitali. Krew wykorzystywana jest tam do ratowania ludzkiego życia co 15 sekund, a niestety cały czas jej brakuje. Sytuacja zdecydowanie pogorszyła się podczas pandemii. Górnicy oddają krew do szpitali na Śląsku i Małopolsce. Do tej pory oddali już w ciągu roku ponad 160 litrów krwi.