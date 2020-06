GEOsfera w Jaworznie jest pięknym miejscem na wiosenny i letni spacer

W GEOsferze znajdziemy bardzo wiele gatunków roślin. Spacerując ścieżkami możemy podziwiać piękne rośliny, a także różne zwierzęta, która odwiedzają to miejsce. Niedawno pojawiły się tutaj kolorowe ważki.

Na terenie ośrodka organizuje się często wiele ciekawych imprez. Obecna sytuacja niestety na to nie pozwala, ale do 5 czerwca od godz. 11 do 15 możemy wziąć udział w terenowej grze rodzinnej. Zabawę wykonujemy jednak samodzielnie w drużynach do 4 osób. Zapisujemy się w czerwonym domku i pobieramy pakiet startowy z mapą. Na terenie GEOsfery musimy znaleźć wyznaczone punkty. Zapisy trwają codziennie do godz. 14.

Jedną z najnowszych atrakcji na terenie ośrodka jest tężnia solankowa, która powstała w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. To miejsce jest bardzo popularne wśród mieszkańców, którzy chętnie tutaj odpoczywają. Mamy dobre wieści. Altana, grillowisko oraz tężnia na terenie GEOsfery zostanie ponownie otwarte już od 6 czerwca.

Wstęp na teren GEOsfery jest bezpłatny, a ośrodek jest czynny i monitorowany całodobowo. Tężnia będzie czynna od godz. 8 do godz. 22.