Firma Tuban dziękuje służbie zdrowia. Rondo w centrum Jaworzno zmieni nazwę w podzięce dla nich

Nazwa ronda w Jaworznie doceni służbę zdrowia

Rondo w samym centrum Jaworzna zmieni ponownie swoją nazwę. Jak to możliwe? Co roku miasto "sprzedaje" je na rok w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku podczas licytacji WOŚP otrzymuje sporą sumę pieniędzy.

Co roku o rondo na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi, Grunwaldzkiej i Kolejowej przy Galerii Galena licytuje się mnóstwo osób oraz firm. Jednak przez kilka lat "właścicielem" ronda zostawał jaworznianin Jakub Bochenek, właściciel firmy Tuban. Udało mu się wygrać licytację również w tym roku.

- To już chyba staje się naszą firmową, Tubanową tradycją, że w ramach corocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy staramy się łączyć przyjemne z pożytecznym - informują pracownicy firmy Tuban.

W ramach 28 edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rondo zostało wylicytowane za 33 tysiące 433 złote. W tym roku walka była niezwykle zawzięta, a licytacja toczyła się do ostatnich sekund.