Dzień Kobiet 2020: Lista najlepszych imprez w województwie śląskim. Gdzie się bawić z koleżankami?

W Dzień Kobiet 2020 będzie zarówno okazja do nieskrępowanej zabawy, ale także do poważnych refleksji nad rolą i problemami kobiet we współczesnym świecie. Nie zabraknie zarówno imprez, na których można się rozerwać, jak i wydarzeń gdzie będzie można poważnie podyskutować. Zobacz listę najciekawszych imprez na Dzień Kobiet 2020 w woj. śląskim.

Dzień Kobiet 2020. Jak się bawić? Najlepiej cały weekend od 6 do 8 marca, a nawet - jak proponują w Będzinie - cały tydzień. Jak świętować Dzień Kobiet 2020 Jak świętować? Zabawa w gorących rytmach szykuje się w wielu miejscach naszego regionu. Będą koncerty, spektakle teatralne, występy kabaretowe (tutaj organizatorzy zachęcają, by panowie towarzyszyli swoim lepszym połowom), ale także - imprezy muzyczne tylko dla pań, z występami tanecznych grup męskich. Na tego typu wydarzenia - panom wstęp wzbroniony. Tutaj będzie naprawdę gorąco. Co ważne - nie zabraknie także wydarzeń, które zachęcają do poważnej dyskusji na temat roli kobiet we współczesnym świecie, a także warsztatów rozwojowych dla Pań. Wśród propozycji także Marsz Nordic Walking w spódnicy.

Sprawdźcie, z jakich ofert można wybierać - i skorzystajcie z tych, które pasują do Waszego gustu i temperamentu.

Wykaz imprez z okazji Dnia Kobiet 2020 w woj. śląskim Katowice Kabaretowy Dzień Kobiet w Spodku. 7 marca, 7 wielkich nazwisk i grup oraz wyjątkowy prowadzący! Cezary Pazura, Kabaret Młodych Panów, Ani Mru-Mru, Łowcy.B, Ewa Błachnio z zespołem Muzikanty oraz Mariusz Kałamaga. Bilety: od 70 zł. Początek o godz. 17. „Dzień kobiet-Świat Kobiet” - odbędzie się pod takim tytułem konferencja, w trakcie której będzie okazja rozmawiać o sytuacji kobiet we współczesnym świecie. Prelegentami podczas katowickiej konferencji będą m.in. panie Jolanta Kwaśniewska, Gabriela Morawska Stanecka oraz Ewa Kassala. Całość poprowadzi red. Maria Zawała.

9 marca, godzina: 17. Miejsce: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, ul. Rolna 43;

Organizatorzy: Stowarzyszenie Aktywni Silesia, Nowa Lewica;

Partnerzy: Dziennik Zachodni, TVS, Wydawnictwo Videograf S. A., Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Lady’s Club, Klub SI Silesia Katowice, Seirp Sosnowiec.

Częstochowa "Zamachowski nie tylko dla Pań".

W Częstochowie wyjątkowy wieczór można spędzić w Filharmonii Częstochowskiej, na koncercie Zbigniewa Zamachowskiego.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Zbigniew Zamachowski vocal, Roman Hudaszek pianista, aranżer, Adam Klocek dyrygent - pojawią się na scenie 6 marca o godz. 19.

O miłości i nie tylko w piosenkach: Kobiety jak te kwiaty, Fragile, W małym miasteczku, Już czas na sen i wielu innych przebojach Wasowskiego, Przybory, Osieckiej, Nohavicy, Turnaua.

Bilety kosztują od 60 do 70 zł. Będzin Tydzień Kobiet szykuje się w Będzinie. Koncert, seanse filmowe, maraton zumby i aqua aerobiku oraz warsztaty rozwojowe to nie lada atrakcje, jakie przygotowane zostały dla Pań z okazji ich święta.

Dzięki nim mieszkanki Będzina będą mogły odpocząć i naładować akumulatory, a wszystko to w przyjaznym kobiecym gronie!

1 marca, godz. 16.00-20.00 – Maraton Zumby z najlepszymi instruktorami w Polsce! Taniec i aerobik w jednym w rytmie latynoskiej muzyki – lepszego połączenia nie można sobie wymarzyć. Na scenie wystąpią: Łukasz Grabowski, Stefan Jakóbczyk, Sebastian Kubik, Szymon Głodny, Tomas Fajgl oraz Paco.Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 32 267 91 91.

3 marca, godz. 10.00 – Wykład otwarty – Modelowanie sylwetki po 50. roku życia. Urząd Miejski w Będzinie. Wstęp wolny!

5 marca, godz. 19.00 - Koncert Mariusza Kalagi – wykonawcy estradowego obdarzonego wspaniałym głosem oraz niepowtarzalną osobowością sceniczną, który prezentuje znane przeboje oraz standardy muzyki tanecznej i rozrywkowej. Koncert odbędzie się w Teatrze Dzieci Zagłębia, a bilety na to wydarzenie będzie można zdobyć w konkursie telefonicznym – zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej!

6 marca - Bezpłatne zwiedzanie Pałacu Mieroszewskich i Zamku. Darmowy wstęp tylko dla Pań w godzinach pracy obiektów.

7 marca o godz. 13.00 i 15.00 Seanse Filmowe w będzińskim kinie Nowość.

Komedia romantyczna pt. „Całe szczęście” z Piotrem Adamczykiem, Romą Gąsiorowską i Joanną Liszowską. Bilety na seanse filmowe zostaną rozdane w konkursach telefonicznych.

7 marca, godz. 15.00-18.00 – Maraton aqua aerobiku na basenie OSiR, dodatkowo będzie można skorzystać z konsultacji dietetycznej oraz kosmetycznej. Wstęp bezpłatny. Zapisy telefoniczne pod numerem 505 533 414.

8 marca, godz. 15.00 – Warsztaty rozwojowe dla Pań „Kobieta Spełniona” w Teatrze Dzieci Zagłębia – udział w warsztatach pomoże uczestniczkom zostać kobietą zadowoloną z siebie i ze swego życia oraz odnaleźć w sobie siłę do działania! Warsztaty poprowadzi Edyta Walęciak-Skórka – trener, ekspert rozwoju osobistego oraz autorka bestsellerowych książek o projektowaniu przyszłości. Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 32 267 91 91. Jastrzębie Zdrój Elegancko i klasycznie - tak zapowiada się Dzień Kobiet w Jastrzębiu Zdroju. 8 marca o godz. 17:00 w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju koncert zagrają Karol Kempny (skrzypce) i Krzysztof Solik (pianino).

Karol Kempny ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. Następnie podjął studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, które ukończył pod kierunkiem adt dr. Adama Mokrusa i mgr Michała Marcola. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Z. Brzewskiego w Łańcucie. Obecnie pracuje jako nauczyciel gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju oraz Cieszynie. Mysłowice Babskie Combry organizowane w Mysłowickim Ośrodku Kultury, to już tradycja. Tym razem impreza upłynie pod hasłem „Taka jestem. Bądź sobą, wybierz się na Babski Comber”.

- Będziemy zatem pokazywać to, jakie jesteśmy naprawdę, swoje prawdziwe, piękne oblicze. Podczas imprezy nie zabraknie wielu zabaw i konkursów, a także – przede wszystkim – doskonałej muzyki, w rytm której będziemy bawić się do późnych godzin nocnych - zachęcają organizatorki.

W cenie biletu: ciepły posiłek, zimna płyta, przekąski, napoje oraz świetna zabawa!

Jest i dodatkowa atrakcja: W tym dniu wystawiany jest spektakl komediowy z Olgą Borys „Żona do adopcji” – przy zakupie biletu na obydwa wydarzenia, każdy bilet będzie w promocyjnej cenie!

Pakiet promocyjny: „Żona do adopcji” + Babski comber „Taka jestem”

w cenie 145 zł zamiast 165 zł. Jaworzno Miejskie Centrum Kultury w Jaworznie zaprasza na wydarzenie: "Zawijam kiecę i lecę... na kije!".

Wszystkich aktywnych i tych, którzy szukają motywacji zapraszamy na Marsz Nordic Walking w spódnicy.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet powędrujemy z kijami 7 marca w sobotę. Zapraszamy zarówno panie i panów - może będą odważni i przejdą trasę we fraku lub marynarce? - zachęcają organizatorzy

Zbiórka w Klubie NIKO o godzinie 9.00. Trasa wyniesie około 7 kilometrów Chętne panie będą miały wykonane zdjęcie w ramce motywacyjnej, dodatkowo czeka na nich niespodzianka. Na marsz obowiązują zapisy telefoniczne do 4 marca pod nr tel. 32 616 -17 -53.

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie zaprasza natomiast na znaną i lubianą przez publiczność farsę "Okno na parlament".

Komedia pomyłek i fałszywych tożsamości twórcy takich hitów jak Mayday, Mayday 2. Czarny humor, rodem ze starych, dobrych angielskich fars. Perypetie rządowej ekipy, przy współudziale pokojówki, kelnera i kierownika hotelu. Figle konserwatysty: parlamentarzysty - ministra, który postanawia spędzić "delegację" w hotelu, wraz z sekretarką opozycyjnego ugrupowania i zostaje uwikłany w odnalezienie domniemanych zwłok. Wartka i trzymająca w napięciu akcja, świetna obsada aktorska dają gwarancję dobrej rozrywki.

Początek: 8 marca o godz. 19. Rybnik Koncert "VIVO AMORE! 7 marca o godz. 18. w Teatrze Ziemi Rybnickiej w koncercie na Dzień Kobiet wystąpią Bogusław Morka nazywany polskim Domingo oraz Emilia Zielińska (sopran) - młoda, utalentowana solistka Teatru Muzycznego w Łodzi. Jej wspaniałe kreacje sceniczne i estradowe zapisują się na długo w pamięci melomanów.

Artystom towarzyszyć będzie orkiestra Marcina Wernera z Łodzi. Koncert poprowadzi aktor i reżyser scen krakowskich Janusz Michalik.

Bilety: 70 zł w przedsprzedaży do 29.02.| 90 zł od 1.03.2020 Wodzisław Śląski Zmysłowy, czarujący, porywający - taki będzie specjalny weekend Wodzisławskiego Centrum Kultury przygotowany z myślą o zbliżającym się święcie Dnia Kobiet. Atrakcje dla Pań trwać będą od 6 do 8 marca.

Na wodzisławskiej scenie pojawi się Julia Pietrucha - artystka o zmysłowym głosie znana ze szklanego ekranu. W ramach trasy koncertowej "FOLK it! TOUR" zaprezentuje swoje jakże urzekające kompozycje, które zapewne skradną serca publiczności w sobotę 7 marca o 18:00.

O dobry humor Pań i nie tylko zadba artysta unikatowy, zwany najlepszym komikiem wśród iluzjonistów i najlepszym iluzjonistą wśród komików. Pan Li, bo o nim mowa, w niedzielę 8 marca o 17:00 doskonale połączy perfekcyjne przygotowane iluzjonistyczne show z wybornym i trafionym żartem. Kto zasiądzie tego dnia na widowni, na pewno długo zapamięta jego występ. Weekend specjalny WCK rozpocznie i zakończy tytuł filmowy z legendą polskiej sceny disco polo w roli głównej. "Zenek" to film obrazujący artystyczną drogę Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który przebojem wdarł się na scenę muzyki rozrywkowej i stał się wyrazistą gwiazdą. Chętni muszą wybrać się do Kina Pegaz w piątek 6 marca o 18:00 i w niedzielę 8 marca o 20:00. Gliwice Gorąca zabawa dla Pań szykuje się w Hotelu Malinowski Business (ul. Portowa). Będzie tam zabawa taneczna z udziałem męskiej grupy artystycznej. Organizatorzy zapewniają bogate menu i wiele mocnych wrażeń. Kosz to 99 zł od osoby.

Żywiec i okolice W Żywcu będzie okazja świętować razem z Andrzejem Sikorowskim. Koncert na Dzień Kobiet organizuje Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Al. Wolności. 4. Występ popularnego artysty rozpocznie się o godz. 18.

Bilety kosztują 65 zł. Kontakt z organizatorem: tel. 33 475-11-60 Koncert o kobietach i (nie tylko!) dla kobiet - koncert pod takim tytułem zaplanowano 7 marca (sobota), o godz.18. Miejsce: Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302. Wstęp wolny. Na scenie wystąpią Małgorzata Langner, Agnieszka Bąk oraz dziecięca grupa wokalna Muzyczne Żywioły. Uwaga, DK zaprasza nie tylko kobiety. Piekary Śląskie Ladies Night "Black & White" - organizatorzy zapowiadają emocjonującą noc w Hotelu Imperium w Piekarach Śląskich. - I edycję zaczynamy 6 marca Huberta z Warszawy, gwiazdy programu "Ex na plaży". Na II edycję można się wybrać 7 marca, na której wystąpi chippendales Yookie prosto z Berlina. Start o godz. 19.00. Zagra DJ Danios-Party

Szef kuchni specjalnie na tą okazję przygotuje specjalne menu. Bilety w cenie 115 zł od osoby, do nabycia w recepcji Hotelu Imperium Piekary Śląskie. Ruda Śląska Góralsko-śląski Dzień Kobiet z Radiem Silesia. Kto lubi zabawę w regionalnych klimatach, będzie usatysfakcjonowany. Góralsko-Śląski Dzień Kobiet z Radiem Silesia i promocja płyty Grzegorza Szromika "Synek z Orzegowa". Imprezę zaplanowano 7 marca o godz. 16. w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu. Zabrze Komedia pomyłek "Okno na parlament"

W Teatrze Nowym obejrzymy komedię pomyłek "Okno na parlament". Będzie to specjalny spektakl z okazji Dnia Kobiet.

Obejrzymy go 7 i 8 marca o godz. 18. Obsada doborowa: m.in. z Jolantą Niestrój-Malisz, Renata Spinek, Zbigniewem Stryjem i Marianem Wiśniewskim. Bilety kosztują 50 zł.

KASA BILETOWA czynna w poniedziałki w godz. 8.00 do 16.00, od wtorku do czwartku w godz. od 8.00 do 18.00 lub do rozpoczęcia spektaklu, w piątki w godz. 8.00 do 19.00, w soboty i niedziele od 15.00 do 18.00 lub do rozpoczęcia spektaklu.

Kabaret Moherowe Berety, czyli jak w 100 minut umrzeć ze śmiechu

To propozycja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 91 A

Impreza odbędzie się 8 marca o godz. 18.00

Cztery Panie w średnim wieku, na co dzień grające w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, dziesięć lat temu, pod wpływem impulsu stworzyły doskonały kabaret. Obaw miały początkowo wiele, ale okazało się, że potrafią bawić publiczność w sposób niepowtarzalny. Nie bawią się w politykę, a śmieją się z ludzkich słabości, przyzwyczajeń, dziwactw. Doskonale wykorzystują swoje atuty, niejednokrotnie nieźle je przerysowując, a przy tym potrafią wyjątkowo przekonująco wcielić się w charakterystyczne postaci. Występują: Beata Chren, Elżbieta Okupska, Ewa Grysko, Marta Tadla, Bartłomiej Kuciel.

Koronawirus mniej groźny niż grypa?