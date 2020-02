Dzieci wrócą do szkoły w Byczynie. Ugoda podpisana. Placówka będzie częściowo wyremontowana. Jednak powrót do szkoły nie nadejdzie szybko...

Tauron Wydobycie i Urząd Miejski w Jaworznie podpisali ugodę, dzięki której po naprawie szkoły w Byczynie będą mogły do niej wrócić uczniowie. Jednak procedury potrwają bardzo długo i szkoła ma zostać oddana do użytku dopiero do końca 2021 roku.

Dzieci wrócą do SP 20 w Byczynie. Podpisano ugodę Dzieci wrócą do budynku szkoły, który został uszkodzony w Jaworznie w listopadzie 2018 roku. Oczywiście zostanie on naprawiony, tak żeby było bezpiecznie. To jeden z najważniejszych punktów ugody, która została podpisana pomiędzy Tauron Wydobycie a Urzędem Miejskim w Jaworznie. Budynek Szkoły Podstawowej 20 w Byczynie, jednej z jaworznickich dzielnic, został uszkodzony na skutek działalności górniczej. Dzieci oraz nauczyciele zostali ewakuowani, a budynek został wyłączony z użytku. Uczniowie szkoły zostali podzieleni ze względu na wiek i do tej pory uczą się w dwóch różnych placówkach na terenie miasta. Młodsze dzieci uczą się w klubie Niko, a starsze są dowożone do budynku przy ul. Sportowej, który należy do gminy. Cały czas miasto oraz Spółka zapewnia dzieciom odpowiednie warunki, w których mogą kontynuować naukę. Jednak cały czas są poza swoim budynkiem szkoły.

Tauron Wydobycie przystąpiła do analiz techniczno – ekonomicznych, jak również społecznych dotyczących dalszej eksploatacji w rejonie szkoły. Po uspokojeniu górotworu przeprowadzona została wraz z gminą szczegółowa inwentaryzacja zarówno w budynku szkoły, jak i w jego otoczeniu. Strony wspólnie ustaliły, że zostaną także wykonane badania warunków geologicznych na potrzeby przywrócenia funkcjonalności szkoły i obiektów towarzyszących np. boiska. Tauron Wydobycie utrzymuje uszkodzony budynek, aż nie zakończą się tam pracę remontowe i będzie można z niego znów skorzystać. Spółka zobowiązała się do usunięcia szkód zarówno na terenie budynku szkoły jak i przyległej do niego infrastrukturze. Warto podkreślić, że szkoła w Byczynie zostanie częściowo zmodernizowana, a remont przejdą m.in. pomieszczenia kuchenne szkoły i instalacja elektryczna, która się tam znajduje. Urząd miejski oraz Tauron Wydobycie ustalili, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana do końca sierpnia 2020 roku. Budynek szkoły po remoncie ma zostać przekazany do użytkowania po remoncie do końca roku 2021.

Powrót do budynku szkoły bardzo późno. Dlaczego? Od razu rodzą się pytania, w kwestii tego, dlaczego aż tyle czasu trzeba czekać, by dzieci wróciły do swojego budynku. Przypominamy, że szkoła została ewakuowana w listopadzie 2018 roku. Dzieci wrócą do niej prawdopodobnie po ponad dwóch latach. - Przyjęty harmonogram wynika zarówno z procedur formalno-prawnych, związanych z wyborem wykonawcy oraz uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektu naprawy, jak również z zakresu przewidywanych prac na obiekcie. Intencją spółki jest jak najszybsze zakończenie naprawy. Pozostajemy w kontakcie w Urzędem Miejskim - powiedział Daniel Iwan z Zespołu Strategii i Komunikacji Tauron Wytwarzanie. - Nie wszystkie prace będą prowadzone wewnątrz budynku, więc wykonanie niektórych z nich może być zależne od pogody - dodaje Dawid Litka, rzecznik UM w Jaworznie.

Być może uda się, aby remont zakończył się wcześniej. Ale póki co, możemy jedynie spekulować i liczyć, że wszystko potoczy się na tyle sprawnie, że dzieci będą mogły wrócić do dawnej szkoły. Do tego czasu Tauron Wydobycie cały czas będzie ponosił koszty wynajmu pomieszczeń w klubie Niko oraz budynku przy ulicy Sportowej. Spółka zapłaci także za przygotowanie i transport posiłku dla uczniów, a także za transport dzieci do budynku przy ul. Sportowej.

20200114 - EGZAMIN ZAWODOWY ROBI RÓŻNICĘ