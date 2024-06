Dni Jaworzna 2024. Oskar Cyms, LemON, Pidżama Porno na scenie. Publiczność szalała!

Co nas jeszcze czeka w niedzielę 9 czerwca?

Niedziela, czyli drugi dzień świętowania, zapowiada się równie emocjonująco. Jako pierwsi, o godzinie 17, zaprezentują się jaworzniccy raperzy. Grupa NWZ (Na Własnych Zasadach/ Nadal Wszyscy Związani) to młodzi artyści zajmujący się muzyką hip-hopową. Panowie nieustannie nagrywają nowy materiał i koncertują. Ich ostatni koncert w Chrzanowie spotkał się z entuzjastyczną reakcją publiczności. Z ich fanpage’a na fb dowiadujemy się zaś, że właśnie powstaje ich nowy klip do singla zatytułowanego „240V”.

O godzinie 19 na scenę wkroczy Błażej Król – muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów. W 2020 r. został wyróżniony Fryderykiem w kategorii Autor Roku. W tym samym roku dołączył do Orkiestry Męskiego Grania i wraz z Darią Zawiałow oraz Igo promował singiel „Świt”. Muzyk swobodnie posługuje się różnorodnymi formami wyrazu, jego teksty utrzymane są w wieloznacznej poetyce. Jego ostatnia, siódma płyta pt. „W każdym (polskim) domu” ukazała się w lutym 2023 r.

Tegoroczne Dni Jaworzna zakończy występ Małgorzaty Jamroży, czyli Margaret. Jedna z najpopularniejszych młodych polskich piosenkarek swoją debiutancką płytę „Add The Blonde” wydała w 2014 r., a już w 2016 r. zabiegała o udział w konkursie Eurowizji jako reprezentantka Polski. Trzykrotnie była też nominowana do nagrody Fryderyka. Może się też pochwalić tytułem Najlepszy Polski Wykonawca, który czterokrotnie został jej przyznany przez MTV Europe Music Awards. Wokalistka znana jest nie tylko ze swojej działalności muzycznej – była również jurorką w programie The voice of Poland, a także użyczyła swego głosu Gradobitce, bohaterce animowanego filmu „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”. Do tej pory artystka wydała sześć studyjnych płyt.