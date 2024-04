Brytyjskie media z zachwytem o "polskich Malediwach". Polecają wycieczkę do Parku Gródek

Park Gródek to najsłynniejszy park w województwie śląskim. Rozgłos zyskał w całym kraju i został okrzyknięty "polskimi Malediwami". Lazurowa woda i kładka na zbiorniku Wydra to najczęściej fotografowane miejsca w parku. Miejsce to wpadło w oko brytyjskim mediom. The Sun polecił je na krótki wypad do Polski.

- Znajdują się tu kilometry ścieżek spacerowych na łonie natury, które nadają się również do jazdy na rowerze i hulajnodze - napisał brytyjski dziennik.

The Sun zwrócił też uwagę na niskie koszty odwiedzenia Parku Gródek. - Oprócz wyjątkowych atrakcji turystycznych, kolejną rzeczą, która przyciąga są niskie koszty życia. Średnia cena piwa w mieście wynosi około 80 pensów, natomiast nocleg dla dwojga ze śniadaniem można zarezerwować już od około 19 funtów. Zarówno Wizz Air, jak i Ryanair oferują bezpośrednie loty w obie strony z Wielkiej Brytanii od 14,99 GBP w jedną stronę - polecał The Sun.