Ale tam jest pięknie i uroczo! "Polskie Malediwy" znajdują się w woj. śląskim. Byliście tam? Zobaczcie zdjęcia

Co łączy Chorwację, Malediwy i Jaworzno? Park Gródek, który cały czas przyciąga do siebie turystów z całej Polski. Krystalicznie czysta woda zachwyca. Jest to dobre miejsce na spacer i wypoczynek.

Polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie Strome skały, lazurowa woda, tak czysta, że widzimy jak pływają w niej ryby, mały uroczy pomost. Oczami wyobraźni widzimy zagraniczne miejsce wypoczynkowe. Takie cuda możemy zaserwować naszym oczom w Polsce. Mowa oczywiście o Parku Gródek w Jaworznie, który niedawno został okrzyknięty Malediwami. Latem, gdy słońce odbija się od tafli wody jest tutaj jeszcze piękniej. Już od samego rana możemy spotkać tutaj turystów, nawet z za granicy! Do zbiornika wodnego, który jest podziwiany w całej Polsce możemy dotrzeć dwoma ścieżkami. Pierwsze z nich wiedzie od parkingu w las. Po drodze trafimy na Bacówkę Wspólnoty Betlejem, a idąc dalej znajdziemy się na wniesieniu, by podziwiać bazę dla płetwonurków oraz wspomniany już zbiornik wodny z pomostem i altankami. Druga droga prowadzi dookoła bazy płetwonurków oraz jest łagodniejsza - nie wspinamy się aż tak, jak przy spacerze pierwszą ścieżką. Warto jednak obejść Gródek dookoła. Jeśli jesteśmy szczęściarzami zobaczymy przepiękne ptaki, a trasę otaczają ładne kwiaty i drzewa. Warto zatrzymać się także przy Bacówce prowadzonej przez Wspólnotę Betlejem. Znajdziemy tutaj alpaki, osiołki, kucyki, owce, kozy oraz malutkiego kangurka. Jeśli odwlekamy wizytę w jaworznickim parku warto jednak wybrać się tutaj do końca września. Tylko do września będziemy mogli zobaczyć, pogłaskać i nakarmić zwierzaki.