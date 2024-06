20.06 - kąpieliska w Jaworznie i okolicy. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Jaworznie

Nie każde miejsce, które znane jest z tego, ze chodzi sie tam pływać, jest kąpieliskiem. Oficjalne kąpieliska są bezpieczne. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, a ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem na miejscu. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Jaworznie.

Kąpielisko: Plaża nad Sosiną 2

Kąpielisko: Stawiki Sosnowiec ul. Kresowa

Biustonosz od kostiumu kąpielowego we wzór w paski...

Spodenki kąpielowe męskie z motywem flamingów na c...

Spodenki kąpielowe ze wzorem nawiązującym do Loone...

Kąpielisko: Morawa

Kąpielisko: Morawa Północ

Kąpielisko Balaton

🚩Kąpielisko Chechło - plaża

Kąpielisko: Pogoria III

Kąpielisko: Dolina Trzech Stawów

Kąpielisko: Pogoria I

Kąpielisko Łysina

Kąpielisko: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro Paprocany

Kąpielisko: Mały Staw Starganiec w Mikołowie

Kąpielisko Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie

Kąpielisko: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące

Kąpielisko: Pole biwakowe numer 1

Kąpielisko Kryspinów

Kąpielisko: Śmieszek

Kąpielisko Czechowice

Kąpielisko: Kamień

Kąpieliska w pobliżu Jaworzna

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. W upalne dni warto wybrać się na kąpielisko, gdzie przyjemnie spędzisz wolny czas. Jest to miejsce, które często pilnowane jest przez ratowników. Najprawdopodobniej znajdziesz tam również strefy dla dzieci, w których najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.

Na kąpielisko zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz krem z filtrem. Koniecznie weż ze sobą również wodę lub inne napoje. Przydatne będą także książka lub słuchawki. Jeśli wolisz spędzać czas aktywnie zabierz również piłkę lub rakietki do badmintona.